Diputados rechaza el veto a la Emergencia en Discapacidad y la ley vuelve al Senado

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, normativa que busca reforzar las pensiones no contributivas por invalidez y garantizar mayor cobertura para personas con discapacidad. Con el rechazo del veto, la iniciativa vuelve al Senado para su ratificación y así quedar sin efecto de manera definitiva.

El proyecto había sido cuestionado por el Gobierno, que argumentó su impacto fiscal y dudas sobre la viabilidad económica. Sin embargo, la oposición logró reunir el respaldo necesario en Diputados para superar el veto, consolidando un triunfo legislativo que pone nuevamente en el centro del debate los derechos de las personas con discapacidad.

La votación fue de 131 diputados a favor del rechazo del veto, frente a 116 en contra y 4 abstenciones. Y, en este contexto, el resultado marca una derrota parlamentaria para el oficialismo, que necesita la aprobación de al menos una de las cámaras para sostener un veto.

El rechazo al veto refleja además la capacidad de la oposición de consolidar consensos sobre políticas sociales, incluso en contextos de discusión presupuestaria y restricciones fiscales. Ahora, el Senado deberá definir si ratifica la decisión de la Cámara Baja, lo que sellaría la continuidad de la ley y su implementación efectiva.