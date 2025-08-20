Senderos, subidas y cañadones: 700 corredores se preparan para el Bardas Run

La décima edición del Bardas Run Championship se disputará el próximo domingo 31 de agosto en la Isla Jordán de Cipolletti, consolidándose como una de las carreras de running más importantes del Valle. Los participantes podrán elegir entre las distancias 21K, 10K y 5K, mientras que los más pequeños tendrán su propio desafío de 1 km en la categoría Kids.

La largada de las distancias principales será a las 9.30 hrs., con recorridos que incluyen senderos, subidas, bajadas y cañadones, desafiando la resistencia y técnica de todos los corredores. La carrera de los más chicos comenzará a las 12.30 hrs., partiendo desde el mismo lugar que los adultos, para vivir su propia experiencia en un entorno natural único.

El Batallón de Ingenieros de Montaña N°6 estará presente para agasajar a los atletas con chocolate caliente al cruzar la meta, sumando un toque festivo a esta décima edición. Los circuitos recorren las bardas de Cipolletti, aportando un marco natural incomparable y consolidando a la prueba como un clásico del atletismo regional.

Los corredores desafían senderos, subidas y cañadones en la décima edición del Bardas Run en Cipolletti

Con 15 años de historia en el Alto Valle, Bardas Run se ha convertido desde 2015 en un evento imperdible para los amantes del trailrunning. A lo largo de la década, la competencia creció en cantidad de participantes y en calidad de servicios, fomentando el turismo activo y generando un impacto económico positivo para la ciudad.

“Estos 10 años nos dejan muchas experiencias, anécdotas y recuerdos de grandes personas que ayudaron al éxito de Bardas Run”, destacó Martín Romero, organizador del evento. Y agregó: “Este año contamos con más de 700 atletas de 41 localidades diferentes, mostrando el gran impacto del trabajo constante de todos estos años y los beneficios que genera para la ciudad gracias al turismo deportivo”.

Cronograma de carreras:

21K – 10K – 5K: 9.30 hrs.

Kids 1 km: 12.30 hrs.

Acreditaciones y entrega de kits:

Sábado 23 de agosto, de 13 a 16 hrs., en la Universidad de Flores de Cipolletti, calle Mengelle 8.

Toda la información y detalles del evento están disponibles en www.bardasrun.com.ar