Nalbandian, denunciado por acoso y hostigamiento. La denuncia al ex tenista cordobés fue por parte de Araceli Torrado, su ex pareja. Foto: Cataratas Padel Exhibition

David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja, Araceli Torrado, por acoso y hostigamiento. La mujer incluye en la acusación que el cordobés instaló una cámara en el ventiluz del departamento que compartían antes de finalizar su relación, algo que el ex tenista admitió haber hecho en un audio de Whatsapp.

Nalbandian y Torrado se separaron en abril, pero tras la ruptura la modelo dice haber recibido llamadas insistentes del ex tenista cordobés, se enteró además de una solicitud de información confidencial al encargado del edificio por parte de su ex y (esto último decantó en la denuncia) la instalación de una cámara en la habitación de su departamento para espiarla.

Según el relato de Torrado, un día Nalbandian pidió ir al departamento con la excusa de que tenía que hacer un trámite. Aparentemente, él tenía conocimiento de que su ex pareja no estaba y la sospecha es que con ese pretexto fue e instaló el dispositivo. En junio de este año, la modelo y su hermano hallaron en el ventiluz de la habitación una cámara controlada por wifi que apuntaba a su cama y enviaba imágenes a un celular.

Luego de esta situación, la modelo tuvo una charla con Nalbandian, en donde le reconoció que instaló la cámara, aunque en su defensa le comentó que "no pudo ver nada" porque el dispositivo "no andaba". La fiscalía n°18 de la Ciudad de Buenos Aires, encargada del caso, archivó la causa considerando que las llamadas y la instalación de la cámara no constituían un delito.

Martín Olari, abogado de Torrado, sostuvo que hay pruebas para que esta decisión sea reconsiderada: "Tenemos elementos para sostener que Nalbandian utilizó esa cámara para ver imágenes en forma remota. Tanto es así que un día le preguntó a Araceli 0si no pensaba levantarse en todo el día' . Es evidente que él vio esas imágenes", expresó. Además, agregó que hizo un pedido a la justicia de una orden de restricción de acercamiento "es evidente que esta persona no reconoce límites".