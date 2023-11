Riquelme: "Son las elecciones más fáciles de la historia"

Luego de la dura eliminación por Copa Argentina anoche frente a Estudiantes, Juan Román Riquelme dio una extensa entrevista a TyC Sports manifestándose sobre el presente de Boca pero también pensando en el tramo final de la campaña. El ídolo boquense competirá en fórmula con el actual presidente Jorge Amor Ameal ante la dupla opositora Andrés Ibarra-Mauricio Macri para ver quién preside el club desde el 2 de diciembre.

Riquelme comenzó reflexionando sobre la eliminación de anoche: "Nos marcaron muy rápido y sentimos la expulsión. Nos metieron goles al inicio del primer tiempo y el segundo y se nos hizo largo el partido. Esto es fútbol, llegamos a la final de la Copa Libertadores y queríamos estar en la final de la Copa Argentina, pero no pudimos".

Además, el vicepresidente habló sobre la posibilidad de quedar afuera de la próxima Copa Libertadores: "Jugué mucho tiempo acá y hubo años que no la jugamos. Siempre tenemos la ilusión de jugarla, pero yo no escuchaba con tanta euforia como ahora que nos estamos quedando afuera", comentó. Luego apuntó a la presión mediática, y sostuvo que no se reconocen logros de su gestión en Boca: "En dos años y medio fuimos el club que más títulos ganó, el que más finales jugó y el que más chicos hizo debutar".

"Del otro lado te dicen 'no trajeron a nadie'. Si vos me das el club con deuda y lográs que tenga 30 millones a favor, algo bien se hizo. Y trajimos a Cavani, a Romero y a Rojo... Estaría bueno que valoren todas las cosas buenas que estamos haciendo", expresó Riquelme, apuntando contra los cuestionamientos de la oposición.

Siguiendo con los dardos a la oposición, Román se comparó la gestión actual con lo hecho por Daniel Angelici: "El dirigente anterior estuvo ocho años y ganó seis títulos. Nosotros estamos hace cuatro y ganamos lo mismo. No los escucho decir eso en la tele, sólo que vamos a quedar afuera de la Copa Libertadores. Hablo cosas que son claras, no invento nada de nada", expresó, también 'raspando' un poco al periodismo.

Además, con respecto a los comicios del 2 de diciembre, se mostró confiado y realizó un osado planteo sobre lo que significan ambas agrupaciones: "El hincha va a votar y va a poder pisar La Bombonera. La cancha es de los hinchas y será una fiesta. Soy agradecido y sé que tengo que tener paciencia y trabajar con amor. Le digo al hincha que el 2 de diciembre tiene las elecciones más fáciles de la historia, ser un club de fútbol o que lo usen para hacer política".

En cuanto al próximo entrenador, Riquelme aseguró que ya tiene una decisión tomada al respecto: "Estoy convencido de a quién quiero, pero no lo voy a decir. Nos quedan cuatro o cinco partidos y nos parece una locura traer a un entrenador ahora. Ya vamos a anunciarlo". Además, ante la consulta por Diego Martínez, respondió: "Siempre lo hizo bien, pero me gustan un montón de entrenadores. Siempre estuvimos convencidos de lo que hicimos".

En cuanto la Bombonera, otro eje de discusión, Riquelme criticó la intención opositora de hacer un nuevo estadio: "Te dicen que quieren hacer una cancha y nadie habló con los vecinos. No puedo prometer algo hasta que no lo puedo hacer. Si la sacás como quieren hacer ellos, es lo mismo que yo vaya a tu casa y diga 'andate a la esquina'. Ya no es tu casa. Es la cancha más linda del mundo, sostuvo el vicepresidente Xeneize.

Además, Román aprovechó para revelar una conversación con Lionel Messi y sostuvo lo que significa la Bombonera para otros futbolistas: "Me dijo que estaba cada día más linda. Cuando España vino a jugar un amistoso acá, Iniesta me pidió de entrenar. La Bombonera es la Bombonera. Nosotros no tenemos que mentirle al hincha. Si estos señores estuvieron 25 años y no le hicieron ni un pozo y, ¿le van a creer que quiere hacer una cancha?", señaló.

Para cerrar, Riquelme volvió a mostrarse confiado sobre la elección del dos de diciembre y cerró entre palos para Ibarra-Macri y un mensaje para el hincha: Los genios estos hicieron que el clásico rival estuviese en sus mejores años y si nosotros pudimos volverles a ganar. Compito contra alguien que tiene buen manejo del periodismo y poca autocrítica. Hemos sido afortunados y en la vida aprendí que hay que ser agradecidos con la gente que sé que nos va a seguir acompañando", concluyó.