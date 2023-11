¿Refuerzo estrella? El guiño de Vidal a Boca

No es la primera vez que se relaciona a Arturo Vidal y Boca para un futuro. Sin embargo, tras los dichos de Juan Román Riquelme hace unos días sobre un posible contacto con el chileno, hoy el futbolista de Athletico Paranaense se hizo notar en su Instagram al subir una sugerente foto vestido totalmente de azul y amarillo.

"Hace unos años dije que soñaba y que él nació para jugar acá. Con Cavani dije lo mismo, ¿no? Hay jugadores que nacieron para jugar con nuestra camiseta", contó Riquelme en una entrevista hace algunos días, sugiriendo un deseo de tener a Vidal como Xeneize en 2024.

Y Vidal, ni lento ni perezoso, comentó en su canal de streaming sobre la posibilidad: "Vi lo de Román. ¿Si creo que nací para jugar en Boca? Creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo". A esta declaración le sumó el posteo de hoy, con dos fotos que muestran su vestimenta: un buzo y zapatillas azules y amarillas, seguida del mensaje "Con fuerza de voluntad y coraje, puedes superar cualquier obstáculo en tu camino!!!".

Como fue mencionado, no es algo inédito la vinculación de Vidal con una posible llegada a Boca. En 2020, otro referente de la selección chilena y ex Xeneize, Gary Medel, había comentado sobre esto cuando se los vinculaba a él y al ex Juventus con una llegada al club de La Ribera: "A Arturo Vidal le encanta Boca. Conmigo o sin mí, se muere por ir", sostuvo.

Vidal se recupera de una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla, que le sucedió jugando para Chile en septiembre y por la que fue operado. El volante chileno lleva mucho tiempo peleando contra sus problemas de rodilla, que no le permitieron asentarse en su paso por Flamengo, donde llegó en 2022 (quedará libre en diciembre) y luego fue prestado a Athletico Paranaense, donde jugó sólo siete partidos. Mientras espera volver a las canchas, Arturo se ilusiona con Boca.