Damián Jara: "Dolió la derrota, pero seguimos creyendo"

Posiblemente la goleada ante Argentino de Monte Maíz por 4 a 0, no termine reflejando la buena campaña de Cipolletti en el Torneo Federal A de Fútbol 2023, lo que sería injusto, ya que logró meterse entre los 16 mejores equipos del certamen y saldó con creces el objetivo de no descender

La memoria se quedará con el último partido de la temporada, pero debemos destacar que el Albinegro sorteó una serie de dificultades institucionales y deportivas muy complicadas y que solo el buen tino de un grupo de jugadores comprometidos, un cuerpo técnico responsable y un puñado de dirigentes, pudieron encaminar el barco a destino seguro.

“Todavía masticando un poco de bronca, porque el torneo iniciaba el domingo pasado y no estuvimos a la altura. Estuvimos a cuatro partidos de la gloria, pero no nos levantamos derechos y eso en este tipo de cruces no se perdona” aseguró Damián Jara a Grito Sagrado.

El objetivo de esta temporada para el Albinegro era salvar la categoría, por lo que todo lo demás fue ganancia. Finalizó tercero en su grupo detrás de Olimpo y Villa Mitre, proyectó un equipo a futuro y jugó la instancia decisiva del certamen.

“Tenemos que hacer una autocrítica y ver en que se falló, pero más allá de esto el balance es positivo, hicimos un buen año y en esto sumo también mi temporada, en lo personal creo que tuve un buen año y eso me deja conforme, manifestó Jara.

La cara del defensor denota todavía lo duro de quedar eliminado de la forma en que se dio, pero será momento de descansar, rescatar lo bueno, analizar lo que se hizo mal para no repetirlo y plantear objetivos para la próxima temporada.

“Pocos se imaginaban donde íbamos a llegar, sobre inicio de temporada eran todas pálidas, pero con el correr de la temporada nos afianzamos, crecimos como equipo y mucho tuvo que ver lo de Bonjour. Hacía mucho tiempo que no éramos fuertes de local y eso no fue producto de la casualidad. Hubo trabajo y ojalá ese trabajo tenga continuidad” destacó el central devenido en lateral

Otro dato no menor, es que Cipolletti quedó al borde de la clasificación a la Copa Argentina 2024 ya que entraron los 10 mejores de la tabla general y el conjunto rionegrino concluyó 11°.

Mirando a futuro la dirigencia deberá analizar los objetivos y plantearlos inmediatamente sobre la mesa. Está claro que el aspecto económico es relevante en la categoría, pero no debería ser determinante, sobre todo porque con una base establecida es mucho más fácil reforzarse bien solo en determinados lugares.

Habrá que hacer foco también en armar un grupo de trabajo que pueda sostener sobre sus hombros toda una temporada. En un trabajo sumamente ingrato, desgastante y en el que no suelen encontrarse personas dispuestas a trabajar desinteresadamente.

Las expectativas se renovaron, hay base de equipo para la próxima temporada y las ganas y ansias de ascenso siguen intactas.