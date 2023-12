El cruce entre Becker y Kyrgios: "Andá a OnlyFans"

El cruce por redes entre Becker y Kyrgios. El ex tenista alemán atendió al australiano por decir que él y los tenistas de su época no serían tan buenos en la actualidad. Foto: La Nación

Lo que comenzó como un debate tenístico de épocas terminó en un picante cruce en las redes entre el polémico Nick Kyrgios y la ex estrella del deporte, Boris Becker. La disputa comenzó con una declaración del australiano a The Athletic comparando al tenis actual con el de antes: "He visto a Boris Becker y no digo que no fueran buenos en su época, pero decir que serían igual de buenos ahora, es absurdo". La respuesta del alemán no tardó en llegar.

"¡¿Nick hace mucho ruido sobre el tenis últimamente?! ¿Por qué habla de un deporte que aparentemente odia? Nunca ha ganado un campeonato importante como jugador o entrenador. Entonces, ¿de dónde viene la credibilidad? Tratando de comparar generaciones... ¡¿Laver vs Federer, Borg vs Nadal, Sampras vs Djokovic?! ¡Habla con tu OnlyFans de muchas cosas menos de tenis!", fue la durísima respuesta de Becker a la opinión de Kyrgios.

Esta referencia a OnlyFans del alemán es debido a hace algunos días, Kyrgios fue noticia por anunciar que se abrió una cuenta en esa red social de pago por contenido exclusivo. El australiano sólo pudo jugar un encuentro en 2023 debido a sus constantes problemas de lesiones en la rodilla y muñeca, a la que está intentando encontrarles solución.



Pero la disputa entre ambos se extendió. "Le gané a Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Algo de credibilidad tengo. No hace falta ser científico para darse cuenta que el serbio te destrozaría aún en tu mejor nivel. No es un ataque, es un hecho", respondió Kyrgios a la mención del alemán.

Becker, que volvió a estar activo en redes sociales tras un muy difícil momento en donde estuvo preso en Londres ocho meses por maniobras ilegales para ocultar su patrimonio y no pagar sus deudas, le dio cierre al fuego cruzado entre ambos con otro palito: "“¡Le deseo a Nick una pronta recuperación completa y no puedo esperar a verlo nuevamente en una cancha de tenis! ¡Es un espectacular cuando está en forma! Tiene un Grand Slam en su palmarés, pero tiene que hablar en la cancha", concluyó.