Luego de ocho meses en prisión, Boris Becker vuelve al tenis como entrenador

Boris Becker vuelve al tenis como coach luego de cumplir tiempo en prisión y entrenará a Holger Rune, actual número 6 del Ranking ATP. El ex tenista alemán de 55 años había salido de la cárcel en diciembre pasado tras cumplir ocho de los treinta meses que le dieron de pena, pero este acuerdo con el joven danés de 20 años significará el regreso al deporte de la raqueta del antiguo número 1 del mundo y ganador de seis trofeos de Grand Slam.

"Holger es un diamante en bruto que necesita pulirse. Es uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Mi ambición es encontrar al mejor Holger Rune"

El 2022 fue un año con continuas malas noticias para Becker ya que la justicia lo condenó por infringir las leyes de bancarrota. El alemán fue condenado en Londres a 30 meses de prisión ya que se declaró insolvente en 2017, pero se descubrió que en realidad estaba ocultando bienes por el valor de 3.1 millones de dólares con el fin de no afrontar sus deudas. Tras ocho meses en la cárcel, fue extraditado a Alemania pero no podrá volver a Reino Unido hasta octubre del 2024.

Becker anunció su retorno como entrenador de Rune en Eurosport: “Estamos en contacto desde hace tiempo, estoy orgulloso de que me haya elegido. Me gustan los jugadores con fuerte temperamento”, comentó. Además, agregó que entrenar al danés representa un desafío por la capacidad que el joven de 20 años: “Es uno de los mejores jóvenes talentos del tenis mundial, un diamante en bruto al que hay que pulir. Me esforzaré en sacarle lo mejor”.

El ex tenista ya había tenido una experiencia entrenando nada menos que a Novak Djokovic entre 2013 y 2016, período en el que el serbio consiguió seis de sus veinticuatro torneos de Grand Slam. Como jugador, además de ser número 1 del mundo, obtuvo tres veces Wimbledon, dos el Abierto de Australia y una el US Open, además de ganar una medalla olímpica como doblista en los JJOO de Barcelona 1992.