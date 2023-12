Manchester City definirá con Fluminense el Mundial de Clubes

"Los ciudadanos" no tuvieron inconvenientes para meterse en la final del Mundial de Clubes 2023. Foto: @ManCityES

El Manchester City de Inglaterra, con el delantero argentino Julián Álvarez de suplente, venció 3 a 0 a Urawa RD de Japón y pasó a la final del Mundial de Clubes que se juega en Arabia Saudita, en la que el viernes que viene buscará la corona ante Fluminense, de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores de América 2023. Los goles del encuentro, desarrollado en el estadio King Abdullah, de Jeddah, fueron obra del noruego Marius Hoibraten en contra, el croata Mateo Kovacic y el portugués Bernardo Silva. El cordobés Álvarez, ex River Plate y campeón del mundo con el seleccionado nacional en Qatar 2022, entró a los 18 minutos del complemento.



De este modo, y en virtud de la presencia del goleador Germán Cano en el equipo brasileño, un jugador argentino se consagrará campeón del Mundial de Clubes después de ocho años: los últimos fueron Javier Mascherano y Lionel Messi con Barcelona (España) en 2015, tras vencer en la final a River Plate por 3 a 0. Desde allí, los campeones no tuvieron futbolistas argentinos en sus filas: Real Madrid de España (2016, 2017, 2018 y 2022), Liverpool de Inglaterra (2019), Bayern Munich de Alemania (2020) y Chelsea de Inglaterra (2021). El Real Madrid sí tuvo como director técnico a Santiago Solari en la consagración de 2018 (4-1 a Al Ain en la final).



El equipo de Guardiola, que no contó con su estrella Erling Haaland por una molestia en un pie, fue amplio dominador del partido, pero para abrir el marcador tuvo un golpe de fortuna: un gol en contra de Hoibraten sobre el final de la primera etapa. El complemento fue todavía más desigual. Kovacic amplió la distancia tras una gran asistencia de Walker, Silva subió la cuenta a tres (su disparo se desvió en el mismo Hoibraten) y el City selló su pase a la final, en la que se medirá con Fluminense.



Tanto Manchester City como Fluminense llegaron a esta cita tras ser campeones continentales por primera vez (la Champions, en el caso de los ingleses; la Libertadores para los brasileños). El ganador de la final el viernes, por lo tanto, se quedará por primera vez con el trofeo del Mundial de Clubes.