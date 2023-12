Palermo, duro con Riquelme tras las elecciones

"No creo que Riquelme me llame para ir a Boca", se sinceró Palermo.

Tras dejar el cargo de técnico en Platense, con una muy buena campaña que lo depositó en la final de la Copa de la Liga Profesional, Martín Palermo dialogó con los medios y disparó contra Juan Román Riquelme.

En una entrevista con Radio La Red, el ex DT del Calamar se refirió a la posibilidad de dirigir a Boca con el actual presidente: "No creo que Riquelme me llame para ir a Boca. Si lo hace es por algún interés".

Lejos de ponerle paños frio a una relación que se deterioró con el paso de los años, después de haber escrito juntos una de las etapas más gloriosa de la historia Xeneize, Palermo aseguró: "Somos distintos con Román. Nos respetamos adentro de la cancha. Cuando es así, no conectás, por más que lo quieras hacer por Boca".

Mientras tanto, el máximo goleador histórico del cuadro de La Ribera habló sobre Mauricio Macri: "Macri, como presidente de Boca, es el más exitoso de la historia de Boca; que la gente lo insulte, no lo entiendo".

No obstante, el ex delantero de Estudiantes La Plata destacó su paso por Platense: "A mí me llenó el lugar que ocupo como entrenador, que el querer ser mejor entrenador cada día, me llenó con llegar con Platense a la final".

Aunque resaltó su deseo de conducir al Xeneize en algún momento, pese a la victoria de Riquelme en las elecciones: "Yo me veo sentado en el banco, como técnico de Boca".

Luego de confirmarse que no seguirá en Platense, el proyecto Martín Palermo entrenador, tendrá seguramente continuidad en algún otro equipo de la Liga Profesional