¿Dirigiría a River? Palermo y una sorpresiva respuesta

Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Platense hace algunos días y, tras la derrota de la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que lo tenían como candidato a entrenador de Boca, se encuentra sin trabajo esperando por una nueva propuesta. Sin embargo, el Titán fue noticia por una inesperada declaración asegurando que dirigiría a River u otro grande si estos clubes se lo ofrecieran.

Palermo participó en un partido de estrellas en el estadio Maracaná protagonizado por varios ex futbolistas latinoamericanos. El ex goleador de Boca marcó un par de tantos en el cotejo, y luego del mismo respondió sobre su futuro a varios periodistas de la prensa local, pero lo más resonante fue su declaración sobre una hipotética propuesta de alguno de los cuatro grandes.

"Mi trabajo es dirigir el equipo que me proponga ser entrenador, que tenga un proyecto. Uno está preparado para dirigir cualquier equipo, no solamente en el fútbol argentino, uno evalúa propuestas del exterior también", fue la respuesta del Titán, que al ser consultado específicamente por Boca fue más escueto: "En algún momento va a llegar, el tiempo dirá", comentó.

Martín Palermo, entre la posibilidad de dirigir en Brasil y si en algún momento lo llaman de Racing, Independiente o RIVER



uD83CuDF99? TNT Sports Brasil pic.twitter.com/HrCPb74a34 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 28, 2023

Hace unos días, el ex entrenador de Platense fue muy directo respecto a la posibilidad de dirigir a Boca en el futuro con Juan Román Riquelme como presidente: "No creo que me llame Román. No. Si lo hace es por un tema. No creo que me llame. Y si lo hace es por algún interés. No le generemos falsas expectativas a los hinchas de Boca con algo que yo no veo posible", opinó fuertemente sobre el tema.

Recordemos que Palermo, en su época de jugador, estuvo a punto de pasar a River. Luego de un gran paso por Estudiantes , tanto el Millonario como Boca lo querían. El Titán estaba decidido por el club de Núñez, pero un llamado de Diego Armando Maradona lo terminó convenciendo de ir al Xeneize para terminar siendo parte de la historia grande del club unos años después.