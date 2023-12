¿Vuelve? Boca llamó a Banega

Mientras en Boca esperan la decisión de la justicia para saber cuándo habrá elecciones en el club, la actual dirigencia tomará decisiones tanto sobre el nuevo entrenador como sobre el mercado de pases venidero. En las últimas horas, un nombre que sonó con fuerza para llegar al Xeneize es Ever Banega.

El ex volante de la Selección Argentina pertenece a Al-Shabab de la Saudi Pro League, y su contrato termina en junio 2024, por lo que para facilitar un retorno al elenco boquense deberá negociar la rescisión de su contrato con su actual equipo. En las últimas horas Banega tiró un sutil mensaje en su Instagram al subir una foto de su paso por Boca.

Los contactos con el futbolista por parte del club están, y el propio Banega tendría la voluntad de retornar, sin embargo la negociación no se profundizará hasta tanto no se encamine su salida del Al-Shabab. El jeque dueño del club saudí ya fue notificado sobre el deseo del rosarino, pero al ser el capitán del club y una pieza importante (jugó 16 de los 17 partidos de la temporada) su desvinculación no será tan sencilla.

Banega ganó la Copa Libertadores en 2007 con Boca y es un futbolista del gusto de Juan Román Riquelme (de quien fue compañero) y el Consejo de Fútbol. No obstante la postura sobre esta negociación es clara: Ever tiene que salir de Arabia Saudita sin que Boca desembolse dinero por su pase. ¿Llegará?