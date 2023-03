Insólito: quedó afuera pero aun así puede ir al Mundial

Argentina podría ser parte del Mundial sub 20 si Indonesia pierde su condición de organizador. La AFA hizo oído de esto y ya se postuló como posible organizador de la competencia, logrando así la clasificación directa a un torneo donde no logró clasificar en el sudamericano.

Un conflicto político podría clasificar a Argentina al Mundial sub 20, instancia donde no logró su lugar en el último Sudamericano disputado en Colombia, dirigido para ese entonces por Javier Mascherano, y que no pasó de la primera instancia.

Indonesia rechaza que Israel, quien logró su plaza, participe de la competencia en su país, y la FIFA advirtió que el país asiático podría perder la posibilidad de organizar el torneo previsto entre el 20 de mayo y el 11 de junio, si no modifica su postura. El presidente de la Federación Indonesia, Arya Sinulingga, señaló que está buscando una solución con los Ministerios de Exteriores y el de Juventud y Deportes.

Ante esto, la Asociación del Fútbol Argentino ya hizo el ofrecimiento formal para ser sede del certamen si este no se hace en tierras asiáticas, provocando con esto que el seleccionado juvenil se meta en la cita mundialista por ser organizador.

En el caso de que se concrete la “Patriada” de Chiqui Tapia, Argentina debería salir a buscar un rápido remplazo de Mascherano, quien presentó su renuncia luego de la eliminación en el sudamericano. El primer nombre que surgiría es el de Pablo Aimar, quien está a cargo de la sub 17.

El sorteo se iba a realizar este viernes, pero fue suspendido por la FIFA a la espera de una resolución. Además del país anfitrión, los clasificados son Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Islas Fiji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uruguay, Uzbekistan.