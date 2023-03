No hay vuelta atrás: Mascherano no sigue en la Sub 20

Finalmente, Javier Mascherano mantuvo su postura y no seguirá frente al Seleccionado sub 20 de Argentina. Tras la eliminación en primera rueda del Sudamericano, el “Jefecito” había presentado su renuncia, y si bien Claudio “Chiqui” Tapia sostuvo que quería que siga, este miércoles presentó su desvinculación definitiva.

Según trascendió en medios nacionales, la relación entre el DT de la Sub 20, junto al Cuerpo Técnico del primer equipo Argentino, Campeón del Mundo, y que renovó esta semana, no era la mejor. De hecho, no había dialogo entre ambas partes ya que se acusada a “Masche” de “Cortarse solo”.

La campaña de la categoría no fue buena en el inicio de la temporada, en el Sudamericano Sub 20 disputado en Colombia, Argentina quedó eliminada en primera vuelta con un triunfo ante Perú (1-0) y caídas frente a Paraguay (2-1), Brasil (3-1) y la última con los locales (1-0), resultado que prohibieron al elenco nacional ir al mundial.

El presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, bancaba el proyecto de selecciones que tenía a Mascherano dentro del mismo. De hecho, no le aceptó la renuncia y le propuso la renovación del contrato; "El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar” dijo Tapia post eliminación en Colombia.

En su momento, el ex mediocampista central de la Selección había expresado que “"A los chicos los hemos molestado mucho durante todo el año y en esta preparación, y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo… muy agradecido por la oportunidad, no es fácil tenerla, sobre todo de dirigir a la Selección argentina y a este tipo de futbolistas. He fallado y tengo que reconocerlo”.

Por lo pronto, el presidente de AFA se encuentra en París luego de los premios The Best. El lunes, se renovó el vínculo con el CT campeón del mundo, que mantendrá también a Pablo Aimar en el Sub 17. No se descarta que el posible sucesor de Mascherano salga del núcleo de Scaloni, pero para ello, se esperará el retorno de Tapia.