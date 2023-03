Más que nunca ídolo, referente, ícono, emblema, a esta altura de los acontecimientos casi leyenda viviente, Lionel Messi dejó en la madrugada del miércoles un sentido mensaje en sus redes sociales para agradecer lo vivido en el regreso de la Selección Argentina a jugar al país luego de la consagración en el Mundial de Qatar. Tras el 7-0 a Curazao en Santiago del Estero en el que marcó un hat-trick, el ex jugador del Barcelona y actual integrante del plantel del PSG, también miró hacia adelante y pidió a la gente no dejar de celebrar el título.

"Qué forma más linda de cerrar estas fechas, impresionante hoy toda la gente en Santiago del Estero. ¡¡¡Ojalá que podamos seguir compartiendo juntos muchos momentos como estos y que esta locura no se termine nunca!!!", escribió la Pulga en su Instagram impulsando al comentario a más de una cuenta ilustre.

En tanto, en conferencia de prensa tras la goleada, el director técnico del equipo Lionel Scaloni remarcó acerca del futuro del astro en la Selección Argentina, el entrenador advirtió en la conferencia de prensa: "no estoy en su cabeza, no sé lo que piensa. No sé lo que va a hacer. No corresponde. Lo que quiero es que juegue, que esté en una cancha, que sea feliz. Me gustaría que siga jugando". Por otra parte, se refirió a al hat trick que convirtió para superar los 100 goles con la Albiceleste: "Los 102 goles. Espero que sean más. Merece todo el reconocimiento. Está bueno que haya sido en suelo argentino y eso tiene un valor especial también".

El entrenador nacional dejó en claro que no quiere que los jugadores se relajen, en medio de la celebración por la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022: "Es difícil explicar que está bueno festejar, pero había que preparar el partido. Se vio que los chicos querían competir y es lo más importante de cara a lo que viene".

"Es algo histórico, que pasa muy poco y no se para de festejar. De nuestra parte, pensamos en lo deportivo. La pelota corre y hay que seguir", añadió el entrenador de la Albiceleste. "El objetivo es siempre el mismo: competir y no relajar nunca. Que los chicos que vengan no se relajen", remató.

En ese sentido explicó que seguirá "analizando los jugadores, siguiendo objetivamente lo que creemos que nos puede faltar" y aseguró que hoy tienen "un abanico grande". "Vinieron 34 futbolistas. Eso da la pauta que tenemos dónde elegir. No nos relajamos. Si tienen que venir otros, vendrán. La base está y seguirá estando, pero depende de ellos, de que no se relajen. No son partidos fáciles de jugar estos", afirmó.

Por otra parte, Scaloni se refirió a los regresos de Giovani Lo Celso y Nicolás González, quienes se perdieron el Mundial por lesiones: "Todos saben que estaban en la lista si no hubiera pasado nada. Son dos jugadores importantes. Han estado en todo el ciclo. Más allá de que son fesejos por la obtención del título, optamos por que jueguen porque creemos que nos pueden aportar. Nos aportan un montón de cosas. Van a ser importantes".