La máquina de Demichelis mira a todos desde arriba

River se quedo con un partido donde se lució, pero tambien sufrió a pesar de tener un hombre de mas en casi todo el segundo tiempo. La falta de contundencia no amplió el 1 a 0. Unión no dio pelea en un Monumental repleto que festejo la punta del campeonato.

El partido empezó con un River dominante, teniendo la pelota y generando todo el juego, la primera llegada clara la tuvo Fernandez a los 4’ pero la pelota paso rozando el palo. Pocos minutos después llegó el primer gol a los 9’ , tras una jugada rápida de cuatro toques, incluyendo a la alcanza pelota que le entregó el balón muy rápido a De La Cuz, que tras dársela a Paradella , tiró el centro para que Nacho esta vez si lo cambiara por gol.

Centro de Paradela, con la confianza por los cielos. Definición deluxe de Nacho Fernández. Golazo de River contra Unión.

En el trascurso de los minutos el Millonario siguió con el control de la pelota, pero no estaba fino en el ultimo toque que le impedía aumentar el marcador. Por el otro lado la visita no lograba llegar con profundidad al arco de Armani mas que con centros y corners sin peligro. El primer tiempo termino con dos jugadas muy claras de Nacho y Aliendro que solo por centímetros no terminaron en gol.

La segunda mitad inició con un River feroz, triangulando y generando jugadas de mucho peligro sobre el arco de Unión que no tenia reacción. A los 54’ Demichelis realizo el primer cambio, a la cancha entró Palavecino por De La Cruz, que tenia una molestia en su rodilla.

A los 66’ en un momento donde la visita no encontraba la pelota, en un forcejo con Diaz el joven Machuca reacciono mal y le pego un cabezazo en el estomago al jugador millonario que le valió la expulsión inmediata. Con un hombre de más River obtuvo el dominio absoluto del partido, con el ingreso de Borja por Paradella las llegadas al área del Tatengue eran constantes, pero Moyano impedía que las jugadas terminaran el gol.

El partido terminó con Unión empujando y un River mas desordenado que le valió algunas jugadas de peligro que podrían terminar en empate. El Millonario terminó pagando la falta de contundencia con sufrimiento pero se quedo con los tres puntos que lo dejan como único líder.

El próximo cotejo de los de Núñez será el martes para hacer su debut en la copa libertadores a las 19hs contra The Strongest.