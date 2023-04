Isla: "Trabajamos mucho para lograr y conseguir el objetivo"

El neuquino Axel "El Mísil" Isla entró en la historia del boxeo argentino el fin de semana, cuando el domingo en la madrugada se coronó como nuevo campeón argentino de la categoría Súper Ligero al derrotar por puntos en fallo dividido al ahora ex titular de la divisional Claudio Daneff en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co.

En la divisional donde alguna vez fueron campeones Nicolino Locche, Ubaldo "Uby" Sacco, Juan Martín "Latigo" Coggi, Pablo Sarmiento, Raúl Balbi, el centenariense Aldo "El Galán" Ríos, el chubutense Lucas Matthysse y César Cuenca.

En la edición del lunes de Grito Sagrado el programa que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 en el Grupo Prima Multimedios en AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias en FM 90.7 y Canal 24/7 de Noticias en el señales de Canal 6 en la versión Digital de Cablevisión y Canal 17 en Davitel el representante del barrio Bouquet Roldán de Neuquén capital contó sus sensaciones, tras el notable éxito conseguido el fin de semana en la comarca petrolera.

"Una alegría enorme cuando se conoció el falló lo festejamos mucho con Diego ( por el ex boxreador y entrenador “la Furia” Egea), trabajamos mucho para lograr y conseguir el objetivo, que por suerte se cumplió" aseveró el pugíl.

Luego el representante del Palacio del Box Furiabox”, del barrio La Sirena resaltó que "hicimos una preparación física, técnica y táctica muy intensiva. Eso me dio mucha confianza cuando me subí al ring, por el plan de pelea que se preparó. Se de mis virtudes y de mis falencias. Sabía lo que tenía que hacer".

Consultado por el buen gancho conectado que mandó a la lona al de Cañuelas en el primer asalto remarcó que "hay que darle crédito a Daneff, fue muy valiente, y peleó hasta el final de la pelea con el corazón. Hay que levantarse después de semejante golpe. Demostró porque era el campeón y se gano mi respeto".

En cuanto al polémico fallo de las tarjetas de los jurados del combate donde Sergio Sanfilippo y Carlos Villegas se volcaron por Isla con tarjetas de 95-94 mientras que Marcos Barbero vio ganador a Daneff por el mismo resultado el ahora titular de los Super Ligero aseguró que "a mi juicio gané en forma unánime. No fue cerrada la definición de la pelea, la gané con amplitud, no comparto el veredicto de los jueces, no quiero profundizar sobre el trabajo de ellos. En definitiva ganar es ganar, y se dio para este lado".

Sobre el balance del match agregó que "el trabajo físico fue fundamental. Allí se basó el plan de pelea. Siempre iba de menor a mayor, y fin de semana salí de entrada con mucha intensidad. La previa fue más larga, hay potencia y hubo mucha más cantidad de golpes tirados".

En cuanto al futuro de su carrera y del título conseguido el fin de semana en la comarca petrolera fue categórico "uno no sale campeón argentino todos los días. Pero somos conscientes que trabajamos para eso, por eso no nos sorprendió la victoria. Lo que si cuesta asimilar, lo que significa tener el título y lo que viene. Hay que demostrarlo de ahora en más todos los días, como entreno, como me preparo, como duermo, como descanso, la forma que trabajo con mis compañeros. Lo acepto y lo haré".

En relación a su primera defensa hipotetizó que "ojala pueda ser en Neuquén y me gustaría que fuera en el Ruca Che, para estar cerca de toda la gente que siempre me ayudó y acompañó".