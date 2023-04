Con Garnacho y Barco, ya está la primera lista Sub 20

La selección Argentina Sub 20 ya se prepara pensando en lo que será el mundial de la categoría que se disputará en nuestro País desde el 20 de mayo. El DT, Javier Mascherano dio a conocer la pre lista de los 37 jugadores que pueden integrar la nómina final, donde se ver jugadores de nombre, más sorpresas.

Una mezcla de jugadores locales, que estuvieron en el Sudamericano de Colombia, y los “Europibes”. La principal sorpresa de la lista en Valetín Barco, quien volvió al radar de primera división tras la llegada de Almirón. Por otro lado está Tomás Avilés, defensor de Racing que disputó el sudamericano con Chile.

Como dato significativo, el Mundial Sub 20 no se encuentra dentro del calendario oficial de la FIFA, por lo que los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores. Desde las principales Asociaciones y Federaciones, están trabajando para que esto pueda suceder, caso contrario, atentaría a varios equipos que tienen sus “Nuevas Estrellas” en instituciones de peso, por ejemplo Garnacho en Argentina.

La lista completa, que se reducirá a 21: Brian Aguilar y Nicolás Claa (Lanús); Agustín Giay y Nahuel Arias (San Lorenzo); Lautaro Di Lollo y Valentín Barco (Boca); Ulises Ciccioli, Gino Infantino y Alejo Véliz (Rosario Central); Valentín Gómez y Christian Ordóñez (Vélez); Felipe Sánchez, Ignacio Miramón y Benjamín Domínguez (Gimnasia)

Quienes juegan en el exterior: Renzo Malanca (Huachipato), Román Vega (Barcelona), Franco Carboni (Monza), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy), Máximo Perrone (Manchester City), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Nicolás Paz (Real Madrid), Valentín Carboni (Inter), Matías Soulé (Juventus), Facundo Buonanotte (Brighton), Luka Romero (Lazio), Alejandro Garnacho (Manchester United).

Completan en el plano local: Brian Aguirre (Newell’s), Lucas Besozzi (Central Córdoba), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Juan Gauto (Huracán), Federico Redondo (Argentinos), Esteban Lucero (Defensa y Justicia), Tiago Palacios (Talleres), Tomás Avilés (Racing), Franco Herrera (Barracas Central), Lucas Lavagnino (River Plate), Federico Gomes Gerth (Tigre).

El viernes se sortearán los grupos y se conocerán en qué sede disputarán sus primeros partidos. Argentina, al ser anfitriona de la competencia, jugará el partido inaugural el 20 de mayo en el estadio Único de La Plata, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona.