Allende subcampeón: “Nunca en la vida había hecho ese tiempo”

En Villa La Angostura se está llevando a cabo el mundial de Mountain Bike y un argentino ya se subio al podio en el inicio de la competencia. Hablamos del neuquino Nicolás Allende que salió segundo en modalidad descenso también llamada Downhill, sólo a 4 segundos del campeón.

El rider habló en Grito Sagrado por 24/7 Canal de Noticias y expresó su felicidad tras obtener la medalla de plata. El neuquino había tenido una previa difícil, ya que se estipulaba que no podría competir por una lesión:

“No tenía pensada correr porque en febrero me saqué el hombro. Le puse garra, voluntad y pude llegar medio jugado. ¿Viste cuando se alinean los planetas y sale todo redondito? Fue una bajada muy prolija sin cometer errores. Pude meter buen tiempo que me dejó segundo (que no me lo esperaba). No tenía expectativa. Había venido a correr nada más.”