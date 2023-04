Cipolletti empató en Rawson con otra floja actuación

Sin jugar bien, y en gran parte del partido superado, Cipolletti igualó 1 a 1 ante Germinal de Rawson en el marco de la séptima fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A.

El encuentro se jugó en el estadio El Fortín de la capital chubutense a la vera de la ruta provincial 7. Ricardo Dichiara de penal a los 16 de la etapa inicial puso en ventaja a los locales. Mientras que el entrerriano Laureano Doello a los 30 minutos del complemento marcó la igualdad.

En el primer tiempo Germinal fue ampliamente superior: casi todo del conjunto chubutense. De arranque hubo un desborde del capitán uruguayo Darío Pellejero que tiró el centro y el paraguayo Rogert Díaz Benítez no llegó a empujar. Luego, un tiro de Gabriel Obredor por la derecha se fue por arriba.

En la siguiente, antes del cuarto de hora inicial, llegó el penal y la apertura del marcador para Germinal. Tras un centro Lucas Villalba, el atacante guaraní cayó en el área por un empujón infantil e innecesario del lateral Wagner y el árbitro Marcelo Sanz, de Coronel Vidal, pitó la pena máxima sin dudarlo, ante las quejas de los visitantes.

Pasaron dos minutos para que se ejecute el penal y en ese lapso, Ricardo Dichiara y “Nacho” Terán se disputaron el balón para hacerse cargo. Finalmente, el delantero acomodó la pelota y la cruzó a la derecha del arquero jujeño Con este tanto, Ferrario marcó su tercer gol en el torneo.

El local no levantó el pie del acelerador y fue en busca del segundo. Primero, un desborde de Obredor que no llegó a conectar Pellejero. Y, sobre los 27’, Dichiara tuvo una clarísima, pero su remate de zurda se fue al lado del poste tras una buena apilada de Villalba. En el cierre, Cipolletti mejoró y tuvo mayor posesión, pero no inquietó nunca al “Oreja” López, el arquero de Germinal.

El equipo dirigido por Christian Lovrincevich comenzó a dominar las acciones, pero sin ser profundo (no se acercó nunca al área rival). Sin embargo, parado de contra, las más claras seguían siendo para Germinal. Lo tuvo otra vez Dichiara, pero su remate fue a las manos de Ferrario y después una contra desaprovechada entre los ingresados “Chino” Fernández que dio un mal pase a Miqueas Martínez cuando había superioridad numérica.

Y sobre la media hora de juego del complemento, llegó la igualdad. El lateral izquierdo Leandro Wagner llegó al fondo, tiró el centro atrás por abajo y con un potente remate al ángulo, Laureano Doello estampó la igualdad ante le volada de López que no llegó a detener. Doello llevaba cuatro minutos en cancha y anotaba un golazo, en el primer tiro al arco de Cipolletti en el partido. Demasiado premio para tan poca demostración.

Los locales fueron en busca de la igualdad, contando con la complicidad del árbitro Sanz, que en los últimos 10 minutos "inclinó" la cancha para el local. Cada dividida fue para Germinal. Díaz Benítez tuvo la victoria en sus pies tras un pelotazo que dominó y quiso meter de emboquillada pero se fue apenas desviado y después lo pudo ganar Obredor con dos cabezazos, uno a las manos del arquero y otro rozando el travesaño en la última del partido.

Cipolletti tuvo en ese lapso un remate de Carmona sin peligro para López. Dos remates al arco sin ingresar al área. El albinegro nunca hizo pie en los primeros 45 minutos. En la etapa complementaria, tuvo el balón, pero no generó ninguna acción clara de peligro.

Sumó de visitante, no perdió en la salida y cortó la racha de derrotas. Pero quedó en deuda. No mejoró con respecto a lo visto en La Visera ante Santamarina y deberá mejorar si quiere acceder al lote de los de arriba para llegar a la segunda fase o alejarse de los de abajo para no penar y sufrir para mantener la categoría.

Síntesis

Germinal de Rawson::Matías López; Matías Ávalos, Juan Ignacio Motroni, Ignacio Terán, Jonathan Martínez; Gabriel Obredor, Nicolás Macarof, Darío Pellejero, Lucas Villalba; Rogert Díaz Benítez, Ricardo Dichiara. DT: Mario Martínez.

Cipolletti: Rafael Ferrario; Ezequiel Carmona, Ezequiel Rodríguez, Lautaro Brienzo, Leandro Wagner; Fernando Pettineroli, Maximiliano Amarfil, Manuel Berra, Guillermo Funes; Luis Dezi, Favio Cabral. DT: Cristian Lovrincevich.

Goles: PT 16m Ricardo Dichiara, de penal (G). ST 30m L. Doello (C).

Cambios: ST 20m G. Fernández por Dichiara y M. Martínez por Pellejero (G); 26m Santiago Jara por Dezi y Laureano Doello por Pettineroli (C); 39m Elvis Hernández por Carmona (C); 47m Nicolás Lachetti por Cabral (C).

Incidencia: ST 45m. expulsado por doble amarilla Doello (C).

Árbitro: Marcelo Sanz (Cnel. Vidal).

Cancha: El Fortín.