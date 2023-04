Cipolletti se quedó sin presidente: Renunció Rappazzo Cesio

El contador Roberto Rappazzo Cesio confirmó en las últimas horas que renunció a la presidencia del Club Cipolletti. La decisión de debe únicamente a razones de salud que lo afectan desde hace un tiempo. El economista aseveró que "hay un pedido especial que me hizo mi médico" y agregó que "debo priorizar mi salud". "Bachi" como se lo conoce, atraviesa un cáncer de próstata, se encuentra en el periodo de rehabilitación y una de las cuestiones que lo han condicionado es que no puede caminar y se maneja en silla de ruedas. Circunstancia que no le permite llegarse al club y participar en el día a día; tampoco se lo ha visto en las últimas presentaciones del albinegro en el Federal A.

Luego de la salida imprevista, compleja y problemática de Pedro Gutiérrez a comienzos de año, el ex ministro de Economía de la provincia de Río Negro en el siglo pasado, Roberto Rappazzo Cesio fue el nombre que todos señalaron para hacerse cargo del club, en lo que fue desde el 17 de enero de 2023 su tercer mandato luego de desempeñarse en el período 2018-2021 y que no pudo completar debido a los comentados problemas de salud.

Cabe recordar el gran trabajo en su momento del asesor legal del Club Cipolletti, el Doctor Horacio Freiberg a los efectos de regularizar el funcionamiento del órgano y administración de la Institución. Se realizó el reordenamiento de cargos dentro de la Comisión Directiva, debido a las renuncias que fueron de público conocimiento. Habiéndose hecho presentes los convocados y con el quórum necesario, la Comisión Directiva quedó conformada. Luego desde prensa de la institución se informó en el primer mes del año "que procederá al llamado a una Asamblea General Extraordinaria a realizarse en el mes de Mayo para la designación de los cargos faltantes de la Comisión Directiva. Roberto Rappazzo Cesio, el nuevo Presidente, realiza gestiones para la conformación de la nueva Sub Comisión de Fútbol que se hará cargo de manera inmediata de la continuidad del Futbol Profesional". A las horas Marcelo Bastías confirmó su regreso como dirigente al club, acompañado por Domingo Luis Perilli como asesor.

La actual comisión directiva de Cipolletti estaba conformada hasta hace unas horas, como Presidente, Roberto Rappazzo Cesio, Vicepresidente 1°, Mónica Del Río, Vicepresidente 2, Simón Himelfarb, Secretaria, Yukiko Hayashi, Pro-Secretaria, Marianella "Maru" Baraldo; Tesorero, Mauricio Mac Kenzie, Pro Tesorera, Karen Williams, Vocales: Federico Rappazzo, Gino Berardo e Irma Freccero.

Desde la entidad se emitió un comunicado este miércoles que reza "tenemos el agrado de dirigirnos a todos los medios de

comunicación para notificar la renuncia del Contador Roberto Rapazzo Cesio a la Presidencia del Club Cipolletti. En el día de ayer, Roberto presentó su dimisión del cargo ante la Comisión Directiva de la institución debido a razones personales. Agradecemos profundamente las labores hasta aquí realizadas tales como el saneamiento de la deuda de acreedores, (abonando la primer cuota del acuerdo) y el acompañamiento en el armado del plantel profesional de fútbol y en los proyectos deportivos que respectan a la institución. ¡Le deseamos una pronta recuperación! ¡Las puertas del albinegro estarán siempre abiertas!" finaliza la misiva.

En las próximas horas habrá que determinar quién se hace cargo, si se respeta la línea sucesoria o se elige otra persona para que ocupe el lugar del saliente presidente. Más allá de la recomendación del facultativo, el entorno familiar también pesó en la decisión de que el economista ligado al club desde hace más de tres décadas se alejara de la institución.