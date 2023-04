Los árbitros se plantaron y no hay doble fecha de LIFUNE

Quedó confirmado por parte de la Liga de Fútbol de Neuquén, la postergación de la fecha 6 del Oficial A y B, que se iba a disputar durante el viernes santo en primera división, por falta de disponibilidad de Árbitros, quienes argumentaron “no poder armar las ternas por dificultades organizativas ocasionadas en la demora del cronograma de partidos”

Producto de las elecciones del próximo fin de semana en la provincia de Neuquén, y buscar cumplir con los calendarios exigidos por el Consejo Federal, LIFUNE intentó meter en este fin de semana una doble fecha, que quedó trunca producto de los “Hombres de negro”.

En un comunicado oficial, LIFUNE expresó "Atentos a la comunicación recibida por la Asociación de Árbitros, donde se informa que sus colegiados no estarán disponibles para el día jueves 06/04/23, la Comisión Directiva, resuelve reprogramar la fecha 6 en fecha a confirmar. La Fecha 7 programada para el sábado 8 y domingo 9 se jugará normalmente”.

Por el lado de los diferentes agrupaciones de colegiados, elevaron notas al ente madre del fútbol neuquino, donde expresaron: “Debido a las dificultades organizativas ocasionadas en la demora del cronograma de partidos asignados a nuestra asociación, Haciendo imposible el armado de los equipos arbitrales y coordinación de viajes” firman Luciano Julio (Cooperativa ) y Guillermo Martín (APAF)

Lo que si se disputará de manera oficial, con los días y horarios ya pautados, será la fecha 7, quedando la sexta a reprogramar. El domingo 16hs se medirán: Pacífico vs Rincón, Petrolero vs Patagonia, Unión vs Don Bosco, At.Neuquén vs Centenario, Independiente vs Maronese, San Patricio vs Alianza, Los Canales vs Vecinal, Rivadavia vs Añelo, Villa iris vs Bicicross, Rio Grande vs El Porvenir, Esperanza vs Confluencia, Sapere vs San Lorenzo