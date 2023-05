River empató en un dramático partido y sigue con vida

River sufrió y padeció un partido por errores propios, pero siendo superior a su rival. Fue un encuentro que tuvo de todo: Armani regaló un gol, Borja falló el penal del empate y una vez mas Aliendro fue el jugador determinante que le dio otra chance a los Millonarios para clasificar a octavos de final. Sólo si logra ganar los dos que le quedan en el Monumental.

El partido comenzó con una presión extra para River tras la victoria de The Strongers frente a Fluminense, pero la tensión no se notó ya que el equipo argentino manejaba la pelota en los primeros minutos. En un encuentro muy físico por momentos, Sporting Cristal tuvo la primera chance clara del partido para la intervensión de Armani. Pero, el offside anuló la chance y River contestó con una gran jugada que Fernández no pudo concretar.



A los 20’, el equipo de Demichelis era el dominante de un encuentro que era de ida y vuelta: los visitantes generaban más jugadas de gol que por falta de precisión no pudo concretar. A los 43’, en pleno control de los de Núñez -que llegaban al área rival con facilidad- se dio una jugada insólita de Paulo Diaz: por una distracción lanzó solo la pelota al córner para los locales que le valió los gritos de Armani y Enzo Díaz.



En el final del primer tiempo, River tuvo la más clara del encuentro con un remate potente de Barco que rompió el travesaño . Esa jugada resumió lo que fue la primera mitad.Los Millonarios fueron superiores, pero no metían la pelota dentro del arco.



El segundo tiempo empezó con un River desconcentrado y un Sporting Cristal teniendo chances para abrir el partido. A los 58’, Demichelis movió el banco para poner a Borja y Herrera y sacar a Enzo Pérez y Enzo Díaz. Dos amonestados que el DT quiso cuidar para no repetir lo que sucedió en el Maracaná de quedarse con un jugador menos.



A los 62’, llegó el gol de Sporting Cristal tras un error garrafal de Franco Armani que quiso despejar y la pelota le quedó al capitán Yotún, que aprovechando el regalo, remató con furia para que todo el estadio festeje. Después de la cachetada que fue el tanto, River intentó salir con todo en busca del empate, pero las revoluciones lo dejaban mal parado y con el equipo peruano listo para liquidar el partido.



A los 72’ cambió el partido en Lima, tras una jugada en la que Nacho Fernández cayó en el área y -tras ser revisada por el VAR- el árbitro decidió cobrar penal y expulsar a Lutiger por doble amarilla. Borja fue el encargado de ejecutarlo y el arquero Solís se vistió de héroe para atajarlo.



A los 84’, llegó el anhelado gol de River tras un bombazo de Barco que tocó el ángulo y en la segunda jugada el mejor jugador del partido, Aliendro, definió en el área chica para darle vida al equipo Millonario. En los últimos minutos, Demichelis tiró toda la carne a la parrilla con Solari y Suárez para intentar ganarlo en los agregados, pero la chance la tuvo Sporting en una contra donde el palo le dio vida en esta Copa Libertadores a River.



En un partido que tuvo de todo, River tuvo muchas chances para ganarlo, pero también para perderlo. El empate sigue manteniendo al equipo argentino con oportunidades de clasificar a octavos de final, pero con la obligación de ganar si o si los últimos dos partidos en casa.