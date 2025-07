El 18 de julio marcó un día muy especial para Nicolás Cabré y Eugenia "China" Suárez, padres de Rufina, quien cumplió 12 años. Aunque la pareja se separó meses después del nacimiento de su hija en 2013, el actor quiso celebrar esta fecha con un emotivo mensaje en Instagram.

En su cuenta personal, Cabré publicó una serie de fotografías que mostraban a Rufina desde bebé junto a él, además de imágenes del festejo íntimo que tuvo anoche, con una torta que lucía el número 12. En el posteo, expresó conmovido: "Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz... Y así todos los días de tu vida me enseñas cosas nuevas. Todos los días trato de ser un mejor papa y así acompañar tu crecimiento".

El actor continuó con palabras llenas de orgullo y amor: "Sos la nena más buena, dulce y linda del mundo. Me llenas de orgullo y sonrío escribiéndote esto, porque de verdad ya hace 12 años soy el papá más afortunado por tenerte a vos de hija". Cerró su mensaje deseándole un feliz cumpleaños y alentándola a soñar en grande: "Feliz cumple hermosa mía, te deseo lo mejor de lo mejor. Soña alto, soña bien alto que te mereces todo y mucho más. Te amo".

Entre los miles de "me gusta" que recibió esta publicación, destacó especialmente el like de la China Suárez, gesto que llamó la atención en medio de la compleja relación que mantienen. Además, Rocío Pardo, actual pareja de Cabré, comentó con emojis cariñosos.

En los últimos días, la ex pareja estuvo en el centro de una polémica relacionada con la autorización para que la China Suárez viajara al exterior con Rufina. Se difundió que Cabré habría revocado el permiso para que su hija viajara a Turquía con la actriz, quien acompaña a su pareja, el futbolista Mauro Icardi. Sin embargo, el abogado de Suárez, Agustín Rodríguez, aclaró que no recibieron ninguna notificación formal al respecto: "La realidad es que no hemos recibido nada. Con la hija más grande podría salir".

Por otra parte, la China Suárez regresó recientemente a Argentina tras pasar más de una semana en Estambul acompañando a Icardi, quien se reincorporó a los entrenamientos del Galatasaray. En su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la actriz confirmó que tuvo una reunión laboral en Turquía y que tiene previsto volver para continuar acompañando a su pareja. "Ir y venir, obviamente", confirmó.

Durante una entrevista con la prensa, la actriz fue consultada sobre las acusaciones de Wanda Nara, ex esposa de Icardi, quien la acusó de utilizar sus pertenencias personales. La China Suárez evitó hacer comentarios al respecto, mostrando incomodidad y sonriendo ante las preguntas insistentes sobre si había usado carteras o ropa interior de Nara.

En el programa LAM de América TV, Yanina Latorre adelantó detalles sobre los próximos días de la actriz en Argentina. "Tengo data de la China de lo que va a hacer estos días. No va a la casa. Es el cumpleaños de su hija, Rufina", reveló la panelista. El festejo se realizará en el restaurante Lelac, ubicado dentro del hotel Sofitel, con una lista reducida de 14 invitados. Además, se informó que la China Suárez permanecerá en ese hotel junto a sus hijos durante su estadía.