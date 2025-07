Toyota confirmó que el próximo 27 de noviembre de 2025 comenzará la venta del Yaris Cross en Argentina, un SUV compacto del segmento B que se ubicará entre el Yaris Hatchback y el Corolla Cross dentro de la oferta local. El modelo será importado desde Brasil, donde se presentará oficialmente su diseño en octubre, iniciando allí también su comercialización en noviembre.

El Yaris Cross brasileño, que se distribuirá en gran parte de América Latina, se diferencia del modelo europeo que ya se vende en ese continente. Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, anunció la fecha durante una conferencia de prensa en la que también se hizo un balance del primer semestre de 2025 y se dieron a conocer otros anuncios. Este será el único lanzamiento de Toyota previsto para la segunda mitad del año en el país.

Aunque la marca aún no reveló detalles oficiales sobre la configuración y características técnicas del Yaris Cross, fuentes vinculadas a proveedores indican que será muy similar al modelo asiático. Éste mide 4.310 mm de largo, 1.770 mm de ancho, 1.615 mm de alto y posee una distancia entre ejes de 2.620 mm. Utiliza la plataforma DNGA, una variante más económica de la plataforma TNGA usada en el Corolla, y cuenta con motores nafteros de 1.5 litros con 106 cv y una versión híbrida con 130 cv.

Toyota ya confirmó que el Yaris Cross tendrá al menos una versión híbrida en Argentina, convirtiéndose en uno de los modelos híbridos más accesibles del mercado local. Esta incorporación busca consolidar la participación de Toyota en Argentina y Brasil, donde la planta de Sorocaba está recibiendo una inversión de 300 millones de dólares destinada exclusivamente a la producción de este modelo.

En Brasil, el Yaris Cross reemplazará completamente al Yaris convencional, que ya no se comercializa en sus versiones Hatchback y Sedán. En cambio, en Argentina convivirá con el Yaris Hatchback, que seguirá siendo producido en Brasil para abastecer el mercado local y otros países de la región. Esta estrategia es similar a la aplicada anteriormente con el Etios.

Respecto a la demanda, Salinas confirmó que algunos concesionarios ya abrieron listas de espera para anotar a los primeros interesados en el Yaris Cross, aunque todavía no hay precios oficiales ni está permitido tomar reservas. "Si bien todavía no hay precios para anunciar y no está permitido tomar reservas, los concesionarios están autorizados a abrir una lista de espera para anotar a los primeros interesados en recibir este modelo. El concesionario se debe comprometer a respetar ese orden de entrega al momento de recibir las unidades", explicó el presidente de Toyota Argentina.

Si bien la planta de Sorocaba está ampliando su capacidad para responder a la fuerte demanda, Salinas advirtió que podrían producirse demoras iniciales en las entregas, una situación habitual en lanzamientos de modelos con alta expectativa. Sin embargo, confía en que la entrega se normalice pronto. Actualmente, los tiempos de espera para otros modelos de Toyota en Argentina son cortos, con un máximo de entre mes y medio y dos meses para algunas versiones del Corolla Sedán y el Corolla Cross.

El Yaris Cross también formará parte del programa Toyota 10, que permite extender la garantía hasta 10 años o 200.000 kilómetros, y estará disponible a través de KINTO, la plataforma de alquiler de vehículos de la marca. Se espera que estos detalles se difundan antes del lanzamiento oficial.

Con este nuevo SUV compacto, Toyota refuerza su liderazgo en vehículos electrificados en Argentina, donde posee más del 70% de las ventas en ese segmento. Desde la introducción del Prius en 2009, la marca vendió más de 40.000 híbridos en el país, y actualmente uno de cada dos Corolla y Corolla Cross comercializados es híbrido.

En paralelo, Toyota mantiene una producción activa en la planta de Zárate, con un plan para 2025 que prevé fabricar 175.000 unidades de Hilux y SW4, de las cuales el 80% se exportan a 22 países latinoamericanos. La empresa sostiene su posición como líder en producción y exportación de vehículos en Argentina, con un 35% de participación en la producción nacional y el 51% de las exportaciones automotrices al cierre del primer semestre del año.