El PSG es campeón y Messi rompió dos récords en un partido

Una vez mas Lionel Messi se vistió de héroe y convirtió el gol que le valió una nueva liga de Francia al PSG. Con su tanto, superó a Ronaldo en una selectiva lista de goleadores y con nuevo titulo se convirtió en el más ganador de la historia.

El capitán argentino he tenido una historia de desamor con el club parisino, pese a ser el jugador que más ayudó al equipo con sus goles y asistencias. Pese a los silbidos, Messi consiguió ganar la Ligue 1 y festeja el título 43 de su carera ¡Impresionante!

El campeón del mundo igualó en cantidad de trofeos colectivos a su ex compañero del Barcelona, Dani Alves. Aunque, el brasilero no tiene la más importante que es la Copa del Mundo que el argentino conquistó en Qatar 2022.

Pero, este no fue el único record que rompió el “10”, sino que tambien que con su gol se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco grandes Ligas de Europa. Con 496 tantos, superó a Cristiano Ronaldo, que tenia la mayor cantidad con 495.

La temporada el PSG no estuvo a la altura de los esperado quedando en el camino en la Copa de Francia y la Champions League. Pese al mal rendimiento colectivo, las criticas cayeron al argentino, que recibió los silbidos del publico e incluso el pedido de que ya no siga en el club. El futuro de Messi está cerca del Barcelona, según los periodistas españoles. Sin embargo, su papá y manager aclaró que no hablaran de ningún club hasta que terminen su contrato en Paris este junio.