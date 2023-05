Felipe Melo aconsejó a Scaloni

Lo que fue una catástrofe para River, fue una fiesta total para Fluminense en la paliza por 5 a 1 en el Maracaná. Los 3 goles del argentino Cano lo convirtió en la figura del partido que quedará en el recuerdo como la máxima goleada en la historia del “Millonario” por Copa Libertadores.

Otros de los jugadores que sobresalió en el cotejo fue Felipe Melo por su característico juego brusco que solo le valió una amonestación. Tras el partido, el brasileño habló sobre el momento que esta pasando el “Flu” y sobre todo su compañero Cano. Melo se atrevió a hacer algo que pocos se animan, aconsejar al mejor entrenador del mundo Lionel Scaloni.

“Le di un consejo, pero el entrenador a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de Santander, no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento”