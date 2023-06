Mbappé contra todos, ahora cargó contra el Presidente Macron

El seleccionado subcampeón del mundo se medirá esta doble fecha FIFA frente a Gibraltar y Grecia. En Conferencia de prensa previa al primer cotejo, el capitán Francés Kylian Mbappé habló de todo, e incluso cargó contra el presidente de Francia Macron, quien había dejado su opinión por la posible salida del delantero del PSG.

Luego de la carta de Mbappé a los dirigentes del PSG donde no iba a renovar su contrato, comenzó un terremoto de opiniones hacia el delantero estrella francés, quien hoy porta la cita de capitán dentro de su selección, y en conferencia de Prensa habló de todo.

El presidente del país europeo, Emmanuel Macron, había expresado que iba a hacer lo posible para retener a Mbappé en la liga de Francia, esto se debe a que en el 2024 los Juegos Olímpicos se disputarán en París. Ante esto, el crack respondió tajante “El presidente no tiene ninguna influencia sobre mi carrera. Él quiere que me quede en París, mi objetivo es quedarme. Así que estamos en la misma onda”.

De forma irónica, también se volvió a referir sobre sus palabras ante el club de Paris, “Ya respondí este tema. Dije que mi objetivo es quedarme en el club, es mi única opción en este momento. Estoy listo para volver cuando empiece de nuevo la temporada. No pensé que una carta fuera a matar a nadie ni que yo hubiera ofendido a nadie, no se pueden controlar las reacciones. Pero no me importa”.

El atacante vestirá la camiseta azul en esta doble fecha, al mismo tiempo es el nuevo capitán luego del retiro de Hugo Lloris “Nunca dudé en venir, tengo una responsabilidad y unos cuantos ruidos externos no van a hacer que eluda mi responsabilidad”.

Desde las 15.45, Francia visita a Gibraltar por la tercera fecha clasificatorio a la Eurocopa. El lunes recibirá a Grecia en Paris. En sus dos primeras presentaciones, fue triunfo 4-0 sobre Países Bajos, y 1-0 ante Irlanda.