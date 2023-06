Sin sobresaltos Argentina ganó en China, 2 a 0 a Australia

Con goles del capitán Lionel Messi en el amanecer del partido y del defensor Germán Pezzella de cabeza en el segundo tiempo, el seleccionado Argentino de fútbol derrotó a Australia por 2 a 0 en la mañana de nuestro país, en partido amistoso que tuvo por escenario el imponente Workers Stadium de Beijing en China.

El entrenador Lionel Scaloni puso en cancha en la formación titular a diez de los jugadores que habitualmente fueron titulares o alternativos en el Mundial de Qatar 2022, "Dibu" Martínez en el arco, Molina, "Cuti" Romero, Otamendi y el neuquino Acuña en la línea de cuatro, la línea de volantes fue la mundialista con De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, arriba /Di María y Messi y el único que estivo desde al arranque y que no estuvo en el certamen ecuménico fue "NIco" González, el jugador de la Sampdoria de Italia.

Cuando se estaban acomodando los equipos en e terreno de juego, llegó la apertura del marcador y Lionel Messi no tardó en hacer estallar el estadio. Apenas iba un minuto de juego cuando Enzo Fernández robó la pelota en tres cuartos de Australia, buscó al rosarino, y el astro en el borde del área, la dominó y remató de zurda al ángulo izquierdo de Ryan, para poner el 1 a 0. Y generó un nuevo récord, convertir su gol más rápido vistiendo la casaca albiceleste.

¡GOLAAAAZOO DE MESSI!



A los ¡2 MINUTOS! de juego, el capitán puso el 1-0 en el marcador ante #Australia. pic.twitter.com/xJSyK6Q8v3 — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2023

Australia, por su parte, apostó por el contragolpe , con el pelotazo largo y las corridas de sus extremos. La primera jugada de peligro para el conjunto oceaníco llegó a los 27 minutos cuando Duke le ganó a la posición al zapalino Marcos Acuña y remató pero el arquero Martínez apareció en escena y salvó el arco albiceleste.

Sin Lautaro Martínez que no viajó y Julián Álvarez que llegó muy cerca del día del cotejo, El elenco nacional se paró 4-4-2 sin nueves definidos. Y Scaloni ha desbloqueado otro nivel de flexibilidad táctica, no cabe duda .No hubo centrodelantero tradicional, y Messi retrocedió a jugar.

El primer cuarto de hora fue netamente superior Argentina, el tanto tempranero sirvió para manejar el partido.

En el complemento, hubo un equipo que jugó un amistoso y con sus integrantes pensando en las vacaciones, aún así no decidió regalar su prestigio. Frente a un rival, que salió dispuesto a jugarse todo, para ganarle al campeón del mundo.

A la salida de un córner, Messi jugó con De Paul, el volante del Atlético Madrid colocó un centro perfecto, llegó Pezzella y de cabeza anotó el segundo gol. Se acabó el partido.

¡DOBLETE DE ARGENTINA!



Tras una buena asociación entre Messi y De Paul, Pezzella puso de cabeza el 2-0 ante #Australia a los 68'. pic.twitter.com/hcWRGLGPwF — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2023

Quedaron como hechos salientes, el debut de Alejandro Garnacho, el español hijo de madre argentina, una de las promesas del fútbol mundial, ya es jugador Argentino, el futuro ya esta asegurado.

¡GARNACHO A LA CANCHA!



El jugador del #ManchesterUnited ingresó a los 74 minutos para realizar su DEBUT con la camiseta de la SELECCIÓN ARGENTINA, con tan solo 18 años.



¡VAMOS, PIBE! 💪 pic.twitter.com/HjHznzeCku — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2023

Ganó Argentina, con la euforia de los asistentes chinos, que fueron ataviados con camisetas, gorros, vinchas, y vieron el partido eufóricos.

Arrancó la "Segunda Era" de la Scaloneta, y quedó la impresión, parafraseando a un ex presidente que "La Casa está en orden".