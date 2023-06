Scaloni y un ¿palito? para el fútbol argentino

En la previa del cotejo por Fecha FIFA, donde Argentina juega este jueves 9 de la mañana frente a Australia, Lionel Scaloni habló con la prensa de diferentes temas, y se refirió a la ausencia de Armani, de otros jugadores del plano nacional, y el por qué es imposible tener una selección local “Si casi no podemos juntar jugadores Sub 20 tres días a la semana, menos con jugadores de selección mayor”.

No hay jugadores del fútbol doméstico en la selección Argentina, pero si en otras convocatorias sudamericanas, elevando el número a 15 entre Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay.

“Si tenemos que convocar a jugadores que estén al nivel y puedan aportar cosas, lo haremos “dijo en referencia a los jugadores del plano local, pero el argumento es que “pensamos siempre en el bien del equipo. Si no hay jugadores del medio local es porque consideramos que los otros están mejor, el fútbol argentino tiene buenos jugadores que en algún momento pueden estar”.

Al mismo tiempo, con respecto a la selección local fue tajante: "Es muy difícil, los tiempos han cambiado. Si casi no podemos juntar jugadores Sub 20 tres días a la semana, menos con jugadores de selección mayor. El calendario está apretado por las copas internacionales, campeonato local y Copa Argentina. Casi no hay ninguna chance. Es una lástima pero es lo que tiene el calendario".

Franco Armani era el único fijo en las últimas convocatorias, pero por cuestiones de adaptación del horario no fue convocado “yo recién me estoy recuperando y llegué hace una semana. Teníamos experiencia de otros viajes, sabemos muy bien lo que es el cambio de horario. Consideramos que no valía la pena pero es un jugador que apreciamos mucho, está en consideración, está en la Selección".

La selección juega su primer partido de la fecha FIFA este jueves por la mañana ante Austrlia en China. Luego viajará a Indonesia sin Messi, para su segunda presentación amistosa previo al inicio de las Eliminatorias.