Diego Rebolledo, la joven promesa del trail argentino

Desde hace más de un año y medio, Diego Rebolledo es uno de los atletas de montaña con mayor proyección del país. A punto de cumplir 18 años y ya con dos Mundiales de Trail disputados, el zapalino es una fija en el seleccionado argentino en la categoría U20. Su fortaleza física y mental, son rasgos distintivos en este joven que en distancias de hasta 10K es considerado el mejor de Argentina.

A partir de su irrupción en el plano nacional con el campeonato obtenido en el Argentino del Trail Running en junio del año pasado en Capilla del Monte, Córdoba, en la categoría 6K Junior, su carrera deportiva tomó otro impulso. Ya que el logró obtenido le dio boleto al Mundial de la especialidad en Tailandia

En su primera experiencia mundialista Rebolledo concluyó en el puesto 33, siendo el segundo mejor argentino, detrás de Tomás Lifona que finalizó en el lugar 28. La prueba se desarrolló sobre un total de 6K y en este caso el neuquino lo recorrió en 28m43s.

El impulso que significó su buen rendimiento y la confianza obtenida en el plano internacional, fueron un trampolín para seguir proyectando su carrera deportiva. Fue así que consolidó un plan de trabajo y amplió las horas de entrenamiento en su Zapala natal para ser aún más competitivo en esta temporada.

El segundo escalón del podio en el Patagonia Run en abril de este año, competencia que forma parte del Spartan Trail World Championship, le permitió consolidarse como el mejor corredor en su categoría (de 12 a 19 años) y con esto certificar la convocatoria al Mundial de Montaña en Austria.

Si bien la expectativa era mejorar la ubicación obtenida el año anterior en Tailandia, el alto nivel evidenciado por los europeos y africanos, le permitió sacar conclusiones para seguir ajustando su plan de desarrollo. En este caso los Alpes Austríacos, lo depositaron en el puesto 45 y aunque no estuvo cerca de lo realizado en el anterior Mundial y pese a ser el mejor argentino en la competencia, sus sensaciones fueron buenas.

“Estoy feliz con mi desempeño, el año pasado me presioné demasiado y este año salí más a disfrutarla. Puede que los resultados hayan sido diferentes, pero lo disfruté mucho y saque conclusiones importantes pensando a futuro”, resaltó Rebolledo en charla con Grito Sagrado desde París.

Los días transcurridos pos competencia y el relajo de las bellas calles parisinas, le permitieron al joven neuquino analizar los puntos importantes en el trazado recorrido: “La geografía del terreno no fue una complicación para mí, pero está claro que la velocidad en calle me juega en contra, por lo que tengo que trabajar en ese punto. La velocidad en rectas y en asfalto, me complican. Yo soy más de terrenos trabados, con piedras, subidas y bajadas, pero la mitad de la carrera tenía asfalto y eso fue determinante para mi”, se sinceró.

Pensando a futuro y con la idea de proyección, el atleta zapalino comentó; “Me queda este año y el que sigue en la categoría, pero después se hace un salto grande por que pasamos a competir con corredores de 30 y 35 años que están en otro nivel, por lo que tengo pensado saltar al Kilómetro Vertical o a la distancia de 12 o 15K”, concluyó