Floja presentación de Boca en Sarandí

No fue una buena noche para Boca Juniors. En el comienzo de la decimonovena fecha de la Liga Profesional cayó en el Julio Humberto Grondona por 1 a 0 ante Arsenal de Sarandí. El único gol del partido lo anotó Joaquín Pombo, hacía 10 años que los de Avellaneda no le ganaban al Xeneize, el último había sido en el Torneo Inicial de la temporada 2013.

El equipo que orienta Jorge Almirón jugó muy mal. En la primera etapa casi no pateó al arco del rival. Los del Viaducto fueron un poco más que su rival -no mucho- pero les alcanzó para llevarse el primer tiempo por la mínima. El gol llegó en un momento emblemático del partido, a los 24 minutos. Hace un par de días falleció uno de los jugadores emblemáticos de Arsenal en su historia, como lo fue Javier Orlando Yacuzzi, que siempre utilizó la casaca número 24. En ese minuto del partido, cuando los hinchas del local mostraban carteles en homenaje al ex defensor, a la salida de un córner el zaguero Pombo capitalizó un rebote y de taco de espaldas al arco que defendía Romero estrelló su remate en el travesaño y cayó detrás de la línea. 1 a 0. Para algunos una señal, para los que creen una mano desde el cielo, lo real que Arsenal pasó a ganar en cancha, pese para algunos la ayuda celestial.

Arsenal marcha 27° de 28°, es el equipo que más perdió en el campeonato, con 12 partidos y el segundo 2° con más goles en contra 26 recibidos, pero 3 de sus 5 triunfos en el torneo fueron contra equipos grandes: River Plate, Boca Juniors e Independiente. Mientras que Tigre y Unión de Santa Fe, fueron los restantes.

Otra cuestión estadística es que Boca perdió 7 de los 8 partidos del torneo en los que le convirtieron el primer gol del encuentro. La excepción fue con Rosario Central, que empató 2 a 2 en tiempo de descuento. Con la derrota de hoy ante Arsenal, el Xeneize perdió tres veces en esta Liga Profesional ante un rival que venía último.

En el primer tiempo, salvo el gol, no hubo acciones en las áreas. Y para Boca la novedad negativa fue la lesión del zaguero central Jorge Figal, que debió ser reemplazado. Quedó la preocupación si podrá estar el martes ante Colo Colo de Chile, donde los de La Ribera se juegan el pasaje a la próxima instancia de la Copa Libertadores de América, lo que parece a esta altura del año, el objetivo principal de la entidad.

En el arranque del complemento se fue expulsado el lateral por derecha Marcelo Alexis Weigandt, en una jugada que fue polémica. El defensor ingresando al área rival levantó la pierna y le pegó en la cabeza a Joaquín Pombo, dio la sensación que fue sin intención, el árbitro Leandro Rey Hilfer fue llamado por el VAR, esto derivó en la roja y los auriazules se quedaron con diez jugadores.

El cotejo fue pobrísimo. Arsenal no quería, tampoco podía y Boca fue tibio, timorato, inconexo. Y se fue el tiempo sin llegadas a los arcos y los que ahora dirige Federico Vilar se llevaron tres puntos para sumar en la lucha que tiene fecha a fecha, zafar del descenso.

Quedó la imagen que los del Almirón jugaron más pensando en el cotejo del martes ante los chilenos, que en el de hoy, el de la semana que viene puede ser el partido más importante del semestre, aunque jugando como este jueves, seguramente creció la preocupación, ya que jugó uno de los peores juegos del año.