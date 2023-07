Falleció el histórico dirigente Álvaro Pedro Ducás

El nombre de Álvaro Pedo Ducás estará ligado por siempre al mejor momento del fútbol neuquino. Es que cuando presidió Alianza de Cutral Co fue el ideólogo de la construcción del estadio de la entidad conocido como El Coloso en pleno corazón del populoso barrio Ruca Quimey de la ciudad petrólera.

Pero no cabe duda, que los más veteranos y que repasando la historia, donde quedan los hechos que marcaron hitos, está para participación por primera y única vez en un torneo de primera división.

Bajo la presidente de Ducás, Alianza participó en la previa del Mundial 1986, de la famosa Liguilla Pre Lbertadores de América, en la previa con Belgrano de Córdoba (aquel equipo de Juan José López, Martelotto, Blasón, Villagra, Scatolaro) y Concepción de la Banda del Río Salí. Donde accedió a jugar partido de ida y vuelta, con Boca Juniors el equipo que orientaba Mario Zanabria y que tenía como figuras excluyentes a Carlos Daniel "El Chino" Tapia y Julio Jorge "El Vasco" Olarticoechea que no jugaron ante el equipo de LIFUNE po estar ya en la selección de Argentina que se coronaría campeón en tierrras aztecas. Si jugaron Jorge Higuain, Enruque Hrabina, el boliviano Melgar, el uruguayo Krasouski y Alfredo Graciani entre otros.Bajo la titularidad de Ducás como presidente del club, hubo 4 años desde 1982 hasta 1986, donde por primera vez Cipolletti compartió liderazgo con el equipo de comarca. Aquellos grandes equipos de hace más de 40 años que tuvieron entre sus figuras estelares a los desaparecidos Miguel Ángel Díaz, Rubén Alberto "Bambi" Flores, Heriberto González, Roberto Batellini, Ricardo Di Carli y también nombres significativos para el fútbol nacional y regional, como lo fueron Juan Enrique Strack, Eduardo Sánchez, Adrián Rizzatto, Omar Plobet, Victor Hugo Palomba, Julio César Barreto, Juan Carlos Ferreyra.

“Va a llegar un día que te lo van a reconocer me dijo Don Felipe (por el ex gobernador y líder político Sapag) y no se equivocó”. Declaró en el programa Grito Sagrado del Grupo Primera Multimedios de Neuquén Capital, cuando a poco de cumplirse 40 años y el reconocimiento llegó. Y el estadio de Alianza pasó a llevar el nombre de Álvaro Pedro Ducás. Después de una iniciativa llevada a cabo por la dirigencia Celeste, que encabezaba el ex presidente Fabián Godoy y que fue ratificada por el municipio de Cutral Có.

El cotejo de Copa Argentina del año pasado por 32avos de final entre Ferro Carril Oeste y J.J de Urquiza sirvió de excusa para que el Coloso de Ruca Quimey modifique su nombre por el de Alvaro Ducás. Legítimo reconocimiento para quien fuera ideólogo y mentor del estadio de Alianza.

Los memoriosos recordarán que el partido que inauguró el estadio de Alianza fue contra Racing de Avellaneda, equipo que dirigía Agustín Mario Cejas, un 18 de marzo de 1985. Por lejos, es la cancha de fútbol de Neuquén con más historia en la provincia, todavía se recuerda en esas tribunas el cotejo ante Boca Juniors en 1986 (previo al Mundial de México) por la Pre Liguilla Libertadores, la presentación de la Selección Argentina previo al Mundial de Sudáfrica con el mismísimo Diego Armando Maradona en el banco del combinado nacional, y ser actualmente es una de la plazas habituales de la Copa Argentina.

En las últimas horas nos dejó Álvaro Pedro Ducás, un goleador de los 50 y 60 de Unión Alem Progresista, un dirigente adelantado a los momentos que le tocó vivir. Sus ideas todavía hoy son imposibles de igual, la construcción del mejor estadio de la provincia y logros deportivos, hoy impensados y hasta imposibles de pensar.

Álvaro Pedro Ducás, quizás el mejor o uno de los mejores dirigentes del fútbol neuquino de la historia. Se ganó el reconocimiento y respeto eterno e infinito. Que en paz descanse.