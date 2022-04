El estadio de Alianza se llamará Alvaro Pedro Ducás

“Va a llegar un día que te lo van a reconocer me dijo Don Felipe (Sapag) y no se equivocó”. Pasaron algo más de 30 años y el reconocimiento llegó. A partir de este miércoles, el estadio de Alianza llevará el nombre de Alvaro Pedro Ducás. Después de una iniciativa llevada a cabo por la actual dirigencia Celeste, encabezada por su presidente Fabián Godoy y ratificada por el municipio de Cutral Có.

El cotejo de mañana que dirimirá el pasaporte a 16avos de final entre Ferro y J.J de Urquiza por Copa Argentina, servirá de excusa para que el Coloso de Ruca Quimey modifique su nombre por el de Alvaro Ducás. Legítimo reconocimiento para quien fuera ideólogo y mentor del estadio de Alianza.

“Fue una alegría inmensa conocer la noticia, pero yo lo tengo que compartir, porque hubo tantas personas que nos acompañaron que sería ingrato no reconocerlos. Porque si no fuera por ellos yo no hubiera podido hacer nada”, manifestó Ducás, que con sus más de 80 años todavía maneja los recuerdos con suma claridad.

Los memoriosos recordarán que el partido que inauguró el estadio de Alianza fue contra Racing de Avellaneda, equipo que dirigía Agustín Mario Cejas, un 18 de marzo de 1985. Por lejos, es la cancha de fútbol de Neuquén con más historia en la provincia, todavía se recuerda en esas tribunas el cotejo ante Boca Juniors en 1986 (previo al Mundial de México) por la Pre Liguilla Libertadores. Cruce que le permitió al conjunto de Cutral Có jugar por los puntos ante uno de los grandes de Argentina. Y actualmente es una de la plazas habituales de la Copa Argentina.

Fue durante la década del 80 que se dieron los mayores logros institucionales y deportivos de Alianza, bajo el mando dirigencial de Alvaro Pedro Ducás y sin duda la más relevante fue la construcción del estadio; “La iniciativa fue de un dirigente que trabajaba con nosotros, Mareque, que me dijo, ya que tenemos un muy buen equipo de fútbol porque no hacemos una cancha que los contenga. Entonces vendimos un predio que teníamos y empezamos a trabajar sobre el terreno donde está ahora el estadio. Primero fue ver como lo sembrábamos, algunos nos decían que había que ir con sintético, pero a mí no me convencía” rememoró el dirigente en el programa Grito Sagrado.

Y continuó; “como no nos poníamos de acuerdo en lo del césped y algunas cosas más, decidí ir con otro paso. Nos fuimos a Zapala donde había una persona que hacía viguetas, le contamos que era lo que queríamos y nos hizo una muestra. La probamos y no lo podíamos creer, nos daba una densidad extraordinaria, más de 200 personas podían subirse arriba de la vigueta, así empezamos”, aseguró Ducás.

Pero como toda idea que moviliza, hay quienes acompañan el emprendimiento sin dudas y también hay detractores; “pasamos momentos hermosos en el club pero también muy difíciles, recuerdan al unísono María Elina Montenegro y Alvaro Ducas, pareja que lleva más de 60 años de casados. Había gente que dudaba de nosotros, entonces fui un día a ver a Felipe (Sapag) y le dije que me iba, que no quería saber más nada. Y con la tranquilidad que lo caracterizaba me dijo; vos te quedas y te digo más, va a llegar el momento que el pueblo te lo va a reconocer. Y no se equivocó.