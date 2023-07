El boxeo definió representantes para Evita y el Nacional

Neuquén busca sus representantes boxísticos para los Juegos Nacionales Evita, y el Nacional de Box categoría mayores Amateur. En el Salón de San Lorenzo se disputó la primera jornada clasificatoria donde varios púgiles abrocharon su pasaje a las competencias, mientras que hará diferentes fechas durante el mes para conocer quienes completan ambas listas.

Dos por uno en el Polideportivo del Barrio San Lorenzo, por un lado los juveniles que buscaban su lugar en los Evita, y por el otro los mayores amateur que tenían como objetivo el campeonato nacional. La Velada disputada el sábado, palistas Keila Muñoz y Julieta Otero, quienes viajaran al mundial de canotaje, especialidad Maratón, que se disputará en Dinamarca.

En el clasificatorio para los Evita, dos finales quedan por disputar luego de un primer combate: Ignacio Rivera se medirá por el lugar a los evita con Gabriel Oses en categoría 63kg, a disputarse el 5 de agosto en Plottier, mientras que el combate en 57kg entre Franco Valenzuela vs Ignacio Piazza será el 22 de Julio en San Martín de los andes.

Ganaron su pelea y obtuvieron su lugar en el la competencia: Junior Garrido de Picún Leufú cat. 50kg, superó a Nahuel Soto de El Chañar. Dante Salas en los 60kg, se impuso a Gonzalo Pino de Plottier, Por otro lado Ignacio Letelier se impuso en puntos 54kg a Maros Brites.

Por otro lado, el clasificatorio para el Nacional de Boxeo amateur en categoría mayores, arrojó las finales y escenarios: Emiliano Reyes vs Franco Monzón en 60kg; Martín Ancatén vs Héctor Sosa en 64kg; mientras que Jairo Campos vs Brian Calerno en 69kg, estas tres, el 5 de agosto en Plottier.

En los 75kg, se medirán Cristian Barroso vs Martín Fuentes, mientras que el representante de los 81 kg entre Silvio Retamal y Alfio Díaz, se definirán el 19 de Agosto en Rincón de los Sauces.