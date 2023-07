Iñaki Basiloff: "Prioricé estar cerca de mi familia"

A punto de emprender otro sueño mundialista, Iñaki Basiloff ajusta detalles en su preparación, que en este caso fue llevada a cabo en el natatorio del Club Cipolletti bajo la supervisión de su entrenador Jorge García.

A diferencia de otras instancias mundialistas, donde las puntadas finales se daban en Buenos Aires, Iñaki priorizó en esta oportunidad realizar su preparación en el Valle y de esta manera estar rodeados de sus afectos y la comodidad de su hogar.

La undécima edición del Campeonato Mundial de para Natación tendrá lugar en Manchester, Gran Bretaña, del 31 de julio al 6 de agosto. Y para el nadador neuquino será una excelente oportunidad para comenzar a sumar puntos de cara a la gran cita Olímpica en París el año entrante.

“Estamos en la última semana de preparación acá en Neuquén, ya bajando un poco la intensidad de los entrenamientos y dándole paso a esas sensaciones que indican que algo importante está por venir”, disparó Basiloff en charla con Grito Sagrado.

La puesta a punto para Manchester no fue igual a las realizadas con anterioridad. En este caso el Campeón del Mundo en los 400 libres en Madeira, el año pasado, buscó hacer los entrenamientos en la región y de esta manera poder nutrirse del afecto de los suyos

“Decidimos hacer todo acá, habitualmente viajaba un par de días antes a Buenos Aires y cerrábamos allá la preparación. Pero esta vez prioricé estar en Neuquén cerca de mi familia y también la comodidad de casa”, aseguró Iñaki.

La principal razón por la que el nadador del barrio Alta Barda, viajaba a hacer los ajustes a Buenos Aires, era porque “allá tienen piletas de 50 mts y acá no. Pero esta vez decidí quedarme, porque la experiencia me marcó que tirarme de golpe a competir en ese tipo de piletas no me afectaba”.

Según lo conversado y previsto con su entrenador Jorge García, Basiloff competirá en las distancias de 400 libres, 200 combinados, 100 espalda, 50 mariposa, 100 libres. Quedando abierta la chance de ser parte también de las postas

Pero mientras aguarda su viaje a Manchester, previsto para el próximo martes, el nadador neuquino espera también el estreno del cortometraje sobre su vida. La presentación se hará el domingo en el Cine Español a las 20 con entrada libre y gratuita.

El corto en cuestión, buscó reflejar la historia de vida de uno de los deportistas más importantes de la provincia, rescatando su esfuerzo y superación.

“El rodaje de este cortometraje fue una experiencia maravillosa que me abrió la mirada hacia las posibilidades insospechadas que la vida nos trae. Sobre esto trata este documental, voluntad, acompañamiento, confianza y mucho, mucho amor", expresó la directora Galia Guerrero

Basiloff comenzó a construir una carrera con tan solo 14 años, participando de los juegos para americanos, olímpicos y mundiales conquistando decenas de medallas para el país. Ha logrado llevar la bandera de Neuquén y representarla con orgullo en los mundiales de para natación donde llego a estar entre los 10 mejores del mundo.