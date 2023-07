Duras sanciones para Guillermo Brown de Puerto Madryn

Las flojas actuaciones de los árbitros son moneda corriente en el ascenso del fútbol argentino. La Primera B Nacional, el Federal A, Torneo Regional Amateur, Primera B Metropolitana, Primera C y D, con ternas que deberían administrar justicia y no lo hacen y quedan en el foco de la tormenta. Desde que arrancó la era Claudio "Chiqui" Tapia es un secreto a voces que el establishment esta extremadamente relacionado con los jueces. Y aparecen muchos árbitros, que vienen haciendo "los deberes" desde hace un tiempo y por eso ya no sorprendieron equipos que ascendieron hasta la Liga Profesional, con la famosa ayuda de las ternas designadas.

Ahora le tocó al equipo patagónico de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El Tribunal de Penas de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) publicó las penas para el club chubutense por la agresión que denunció el equipo arbitral encabezado por el polémico, sospechado y muchas veces criticado, Adrián Franklin en el entretiempo del partido que "La Banda" disputaba ante los porteños de Defensores de Belgrano un par de semanas atrás. Dura sanción con 12 fechas de suspensión para el entrenador Gastón Esmerado y varios miembros de su cuerpo técnico, que ya no continúan en la entidad. No se continuará jugando el partido ante el "Dragón" y además, se le deducirán tres puntos en la tabla de posiciones.

El Tribunal de Disciplina dio a conocer las sanciones para el club Guillermo Brown tras la denuncia de agresiones al árbitro Adrián Franklin y a su equipo de asistentes, durante el partido ante Defensores de Belgrano por la Primera Nacional. El mismo reza "se suspende por doce partidos al director técnico Gastón Rubén Esmerado", comienza el detalle de las sanciones para el club. Luego, agrega una suspensión "por cinco partidos al director técnico Ezequiel González (ayudante de campo)". Además, el preparador físico Rodrigo Cortéz fue suspendido por seis partidos y el utilero Hernán Carmelo Bonetti por cinco encuentros.

"Se le da por perdido este partido al Club Guillermo Brown de Puerto Madryn", indicó. En otro de los ítems y, por último, agregan: "Se dispone la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones". De esta manera, quedaría con 21 puntos y se ubicaría último en la tabla de posiciones de la Zona A de la Primera Nacional.

Cabe recordar que del partido solo se disputó el primer tiempo, que había terminado 1-0 en favor de Defensores de Belgrano, y el árbitro Franklin decidió suspender el encuentro luego de las agresiones posteriormente denunciadas en su informe. En la explicación de los hechos detallada por el juez, da cuenta que el director técnico del equipo chubutense “tomó del cuello” al colaborador del juez principal, mientras lo insultaba a viva voz. “Cuando nos dirigíamos a los vestuarios, el director técnico de Brown (Esmerado) nos estaba esperando para protestarnos” relató el árbitro, según el informe. Franklin denunció que el primer asistente, Matías Coria, como el cuarto árbitro, Bruno Amiconi, junto a él “quedamos retenidos, prácticamente, sin poder movernos, entre efectivos de la Policía, miembros del cuerpo técnico y personas identificadas con vestimenta del club local”.

El árbitro continuó en su alegato que el entrenador asistente de elenco portuario, Ezequiel González, “le arrojó un golpe de puño por la espalda” a Coria, quien intentaba llegar a la posición donde Ramos estaba siendo “agredido por Esmerado”.

Franklin también identificó al asistente Rodrigo Cortez como al utilero Hernán Bonetti como otros “dos responsables” de agresiones hacia “nuestro compañero (Mauro) Ramos” y también indicó a otras personas identificadas con el club local, por propinarles golpes a toda la cuaterna.