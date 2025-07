Milei cerró el festival más anti-k del país y explotó contra Villarruel y Kicillof

Milei cerró el acto más provocador de su espacio

En una puesta en escena cuidadosamente armada para tensar la grieta y consolidar a su núcleo duro, Javier Milei apareció en Córdoba como la figura estelar del Derecha Fest, un evento al que se accedía pagando entrada y que fue promocionado como "el más anti-zurdo del mundo". El encuentro reunió a influencers, dirigentes libertarios, panelistas radicalizados y militantes que aplaudieron con fervor los discursos más agresivos del espacio.

El mandatario se paró frente al micrófono como quien viene a sentenciar el rumbo del país. Volvió a remarcar que, a pesar de tener apenas un puñado de legisladores, su gobierno avanza con una agenda que "va en una sola dirección" y que —según prometió— tendrá un impacto rotundo en las elecciones de octubre. “Muchos se van a sorprender”, lanzó, en tono desafiante.

Desde Córdoba, Milei reafirmó su estilo: confrontación sin filtros, desprecio por los viejos partidos y un discurso que polariza cada vez más. El evento fue una muestra de fuerza libertaria, pero también un campo de batalla discursivo, donde no faltaron los insultos ni las acusaciones directas a actores clave de la política nacional.

Guerra abierta con Villarruel: el presidente sin frenos

Uno de los pasajes más duros del discurso fue dedicado —sin nombrarla directamente— a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de haber permitido la reciente aprobación de un paquete de gastos millonarios en el Senado. La calificó como una "bruta traidora", expresión que desató una ovación en el recinto, donde más temprano ya habían circulado fuertes críticas y abucheos en su contra.

El cortocircuito entre Milei y su vice, que se arrastra desde hace semanas, quedó completamente expuesto en público. Mientras el presidente intenta mantener una imagen de intransigencia fiscal, responsabiliza a Villarruel por habilitar decisiones que, según él, atentan contra ese equilibrio.

La tensión no solo es política: se volvió emocional, personal y sin retorno. En la previa a la campaña legislativa, el mensaje fue claro: Milei no piensa retroceder ni tolerar disidencias internas. A quienes no se alinean, les deja el peor castigo dentro del universo libertario: el escarnio público.

Críticas al kirchnerismo y promesa de castigo en las urnas

Fiel a su estilo, el mandatario también disparó contra Axel Kicillof, a quien aludió como “el soviético”. Lo acusó de sostener un modelo de gasto descontrolado y de promover ideas que —según Milei— no respetan la ley básica de la economía: la escasez. En ese marco, volvió a arremeter contra la doctrina de que “cada necesidad es un derecho”, algo que considera inviable y populista.

La crítica no fue casual. En el equipo presidencial ya se preparan para una campaña donde el kirchnerismo volverá a ser el blanco favorito, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Milei apuntó directamente al “partido del Estado” como responsable de décadas de estancamiento, corrupción y empobrecimiento. Y advirtió que su espacio será el gran protagonista en las urnas de octubre.

El mensaje fue claro: su gobierno seguirá avanzando con la motosierra, y quienes se interpongan, dentro o fuera del oficialismo, serán señalados como parte del problema. En su relato, no hay espacio para los grises ni para las medias tintas.

Un festival ideológico con entrada paga y ataque a los medios

El Derecha Fest no fue un acto convencional. Para ingresar al evento, los asistentes debieron pagar 35 mil pesos. Dentro del hotel Quorum, se mezclaron arengas espirituales, ataques a periodistas, abucheos a dirigentes y discursos que intentaron construir un relato heroico sobre la irrupción libertaria en el poder.

Entre los oradores estuvieron el influencer “Gordo Dan”, el escritor Nicolás Márquez, el cineasta Diego Recalde y el filósofo Agustín Laje. Todos coincidieron en endurecer posiciones y alimentar el enfrentamiento con el “sistema”. Hubo críticas al peronismo, al periodismo, a los movimientos sociales y a la dirigencia opositora.

En ese clima, Milei fue el broche final de una jornada donde no se escatimó en insultos, provocaciones ni amenazas políticas. Un acto que no buscó convencer al electorado moderado, sino confirmar que el enfrentamiento es total. Y que su espacio está dispuesto a todo para sostener el rumbo, cueste lo que cueste.