Sigue la maldición de las favoritas

Sigue la fase de grupos para las selecciones en el mundial de Australia /Nueva Zelanda. Ahora se sumó otro equipo más a los clasificados para la segunda ronda, Inglaterra que le ganó a Dinamarca por 1 a 0 pero perdió a su figura que salió llorando del campo de juego.

Las actuales campeonas de Europa llegaron a esta cita mundialista con dos bajas muy sensibles, la delantera Mead nominada al valor de oro y su capitana Leah Williamson . Ambas se lesionaron previo al mundial y despertaron el rumor de la “maldición de las campeonas”.

En esta madrugada, las inglesas jugaron su segundo encuentro de la fase de grupos ante Dinamarca y se quedaron con el triunfo por la mínima. Pero la noticia fue la lesión que sufrió su mejor jugadora Keira Walsh. La centrocampista del Barcelona salió en camilla luego de una lesión en su rodilla y regresó al banco de suplentes en muletas.

Esta nueva lesión cambia los planes de Inglaterra que llego al mundial siendo la candidata a pesar de las bajas, pero sigue sumando a sus mejores jugadoras en la guardia.

La segunda ronda de la fase de grupos continuara esta madrugada con un partido que als argentinas estarán pendientes: Suecia vs Italia a las 4.30 a.m. Seguirá la jornada con un partidazo entre Francia y Brasil a als 7 y cierra la fecha Jamaica vs Panamá a las 9.30hs.