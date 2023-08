Newcom: Encuentro multitudinario se anuncia en Cipolletti

De un tiempo a esta parte el newcom, este deporte adaptado del voley, sigue ganando adeptos en todo el país. Y Río Negro y Neuquén no son la excepción. Lo que era un encuentro recreativo para personas de más de 50 años, se ha transformado en un deporte que sigue sumando escuelas municipales, clubes, centro recreativos, gimnasios privados y estatales. Y lo sorprendente que en los últimos meses la actividad ya se practica con mucha aceptación en los colegios secundarios y escuelas primarias. Y este este sábado 12 de 9 a 17 se llevará a cabo un encuentro interprovincial con equipos de Neuquén y Río Negro en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut) de Cipolletti.

Se confirmaron hasta el momento que participarán 16 equipos en la categoría de más de 60 años y de más de 70. Se han dispuesto 3 canchas para llevar adelante los partidos con equipos +60 en desarrollo, +60 competitivo y +70. Están inscriptos equipos de la provincia de Neuquén, además de General Roca, Allen, Villa Regina, Cinco Saltos, Fernández Oro y los locales de Cipolletti. Habrá premiación para los que terminen en los tres primeros puestos en cada categoría.

El newcom es una alternativa física para los adultos y personas mayores. Mejora la calidad de vida y los vincula con sus pares. Se trata de una disciplina adaptada del vóleibol donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red, surge en 1895 en Estados Unidos. Esta disciplina tiene como objetivo promover la actividad física y lograr la integración del adulto mayor, trabajando en su cuerpo y mente para que puedan tener un espacio de recreación y esparcimiento, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Se juega en una cancha como la del voleibol, con reglas muy similares a ese deporte pero la diferencia sustancial es que la pelota no se impulsa con un golpe sino que se agarra para pasársela a un compañero, o por sobre la red para que continúe el juego el equipo contrario. Se pueden conformar los equipos en forma mixta, 2 varones y cuatro mujeres o en la modalidad femenina, todavía no hay competencia de caballeros, aunque no se descarta que pronto ocurrirá.