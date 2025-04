Brutal crimen de María Maidana, de cinco años: detuvieron a su mamá

La localidad de Villa Dos Trece, ubicada a 220 kilómetros de la ciudad de Formosa, fue escenario de un brutal crimen. Allí, encontraron el cuerpo de una niña de tan solo 5 años: María Maidana. Los restos estaban enterrados y fueron hallados este martes por personal policial de esa provincia. La madre de la pequeña y su padrastro, con quienes vivía la menor, quedaron detenidos mientras avanza la investigación.

Fue la abuela de María quien denunció su desaparición ante las autoridades locales. La mujer de 47 años se presentó en las últimas horas en el Destacamento, asegurando que su nieta no iba al jardín desde hacía varios días. En ese contexto, personal policial se trasladó hacia la casa en la que vivía la pequeña, lugar en el que fueron recibidos por la madre de la misma. La joven de 20 años dijo, primero, que su hija estaba en la casa de un familiar, ubicada en la localidad de El Colorado. No obstante, la Policía fue hacia ese lugar y corroboraron que no estaba allí.

Las sospechas en relación a la madre de María comenzaron a crecer. El personal policial volvió a la casa de la pequeña y habló nuevamente con la progenitora, quien brindó una segunda versión: dijo que su hija hacía aproximadamente cinco días que había caído en aguas del río Bermejo. Las incongruencias en las respuestas que brindo la madre de María, sumado al estado de nerviosismo que exhibió ante la presencia de la Policía, llamó la atención de los investigadores. En ese contexto, la Justicia dispuso la detención de la madre y su pareja, un joven de 24 años.

Ante la relevancia del caso, las autoridades locales dispusieron la conformación de una comisión policial, integrada por un importante número de efectivos de la Comisaría Villa 213, Delegación de la Unidad Regional Dos El Colorado y el Destacamento El Bañadero, quienes iniciaron las tareas de búsqueda en las cercanías al domicilio de la víctima.

Alrededor de las 15:20, efectivos policiales que se encontraban abocados a la búsqueda se toparon con una escena impactante: a unos 1.200 metros de la vivienda de la pareja detenida, hallaron tierra removida y una bolsa de arpillera enterrada, dentro de la cual se encontraba el cuerpo de María.

El comisario mayor Horacio Bueno, jefe de la Unidad Regional Dos Pirané, a cargo del operativo, dispuso que se resguarde la zona hasta la llegada del personal de Policía Científica y Bomberos. El hallazgo se informó a ambos jueces, quienes ordenaron que se realicen las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo.

Personal del Destacamento de Bomberos extrajo el cuerpo enterrado y finalizadas las diligencias procesales, fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de Formosa, donde se espera que se le realice la autopsia correspondiente.

Ambos detenidos fueron imputados por “Homicidio calificado”, hasta este miércoles al mediodía, según pudo confirmar Infobae, continuaban alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 y 2 de la capital provincial, respectivamente.

La investigación del hecho quedó en manos de la doctora Natalia Verónica Tafetani, fiscal N° 4 de Formosa, quien por estas horas trabaja para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el brutal crimen de María Maidana.