Arranca la Copa de la Liga Profesional

Arrancará este jueves la segunda parte de la competencia del fútbol argentino con el inicio de la Copa de la Liga Profesional, la 2023 una nueva edición con mucho en juego, un título, la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana, y dos descensos (uno por promedios y otro por tabla anual, en la que también se tienen en cuenta las unidades cosechadas en la Liga Profesional de este año). Dos semanas después del final del campeonato que conquistó River Plate, la Primera División del fútbol argentino se reanuda con un torneo decisivo para muchos de los 28 equipos participantes.

El torneo se dividió en dos zonas con 14 equipos cada una. Cada institución disputará trece compromisos enmarcadas en ellas y una jornada interzonal en la que se jugarán todos los clásicos. Los primeros cuatro de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final, que tendrán lugar de la siguiente manera: los primeros contra los cuartos y los segundos contra los terceros. Los cruces se jugarán a partido único, con localía para aquel que haya finalizado en mejor posición en la primera etapa, que se realizará entre este jueves 17 de agosto y el 26 de noviembre. La ronda final, en tanto, será entre el 3 y el 16 de diciembre.

Los equipos sumarán puntos para la tabla anual, en la que ya acumulan los conseguidos en el primer campeonato. Los tres primeros irán a la Copa Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto al de peor promedio, luego de la reforma del certamen que propuso la AFA y avalaron los clubes en una Asamblea General Extraordinaria. En la tabla de promedios las unidades cosechadas en esta temporada se suman a las conseguidas en 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La fecha arrancará hoy jueves 17 de agosto a las 19.30 con el partido entre Belgrano de Córdoba ante Estudiantes de La Plata. Mañana viernes 18 lo harán, 16.30: Defensa y Justicia vs.Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, 19: Unión de Santa Fe vs. Racing Club de Avellaneda y a las 21 Boca Juniors vs. Platense.

Para el sábado 19 se programaron a las 16.30: Independiente de Avellaneda vs.Colón de Santa Fe, a las 19: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs.Talleres de Córdoba y a las 21: Vélez Sarsfield vs. Barracas Central. El domingo 20, lo harán las 14; Arsenal de Sarandí vs. Instituto Atlético Central Córdoba, 16: Sarmiento de Junín vs. Tigre, 16.15: Rosario Central vs. Atlético Tucumán, 18.30: Lanús vs. San Lorenzo de Almagro y a las 21: Argentinos Juniors vs. River Plate.

La fecha se cerrará el lunes 21 con los partidos, a las 18: Huracán vs. Banfield y a las 20.30: Newell’ Old Boys de Rosario vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.