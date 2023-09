¿Blindará Scaloni a Garnacho hoy ante Bolivia?

La Selección Argentina jugará hoy en La Paz ante Bolivia a las 17 por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno de los temas donde se centra la atención del equipo es atender por el entrenador Lionel Scaloni sobre a situación de Alejandro Garnacho, que todavía no quedó blindado definitivamente para la albiceleste.

El talentoso atacante de 18 años que se desempeña en el Manchester United nació en España pero tiene nacionalidad argentina por su madre y eligió defender los colores de la Scaloneta. Actualmente lleva disputados dos partidos, los amistosos ante Australia e Indonesia, y tiene que participar de un encuentro más para no ser elegible por los españoles. Si no suma minutos ante los bolivianos, deberá esparar hasta la fecha FIFA de octubre.

Desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina tienen la idea de poder blindar a Alejandro Garnacho lo antes posible. Luego de no participar del apretado triunfo por 1-0 sobre Ecuador con un golazo de tiro libre de Lionel Messi, a Lionel Scaloni le queda una oportunidad de ponerlo en esta fecha FIFA y, si el encuentro fuera en el llano, sería una fija ante Bolivia. Sin embargo, surge un impedimento: es la altura de La Paz, donde el Bichito nunca jugó. El entrenador analizará su adaptación a los más de 3600 metros de altura y sacará la conclusión de hacerlo ingresar desde el banco o esperar a la doble jornada de octubre.

Sabiendo que Garnacho podría todavía no quedar blindado en esta doble fecha de Eliminatorias, resta saber qué opciones mantiene vivas las esperanzas de la Federación de España para hacerse con el talentoso jugador. Aquí, los puntos reglamentarios que pueden favorecerlos:. En el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su Federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la Federación a la que desea representar.

En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su Federación actual, no había cumplido aún 21 años. Tampoco jugó un máximo de tres partidos internacionales A de cualquier disciplina futbolística con su Federación actual, tanto en competición oficial como no oficial. Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional A de cualquier disciplina futbolística con su Federación actual, tanto en competición oficial como no oficial y jamás participó de ningún partido internacional A en fase final de una Copa Mundial de la FIFA o de un torneo de Confederaciones.