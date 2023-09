Un Cipolletti intratable superó a Liniers en Bahía Blanca

Impensado hace 90 días. Cuando Cipolletti penaba en el fondo de la tabla y el objetivo era zafar del descenso para mantenerse en la categoría. Por ese motivo, hay que revalidar la gran victoria del miércoles en el marco de la fecha 30ª -tercera de la cuarta y última rueda- de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023. El albinegro como visitante derrotó a Liniers de Bahía Blanca por 1 a 0 con tanto conseguido por el rosarino Jonatan Palacio, el encuentro que tuvo por escenario al estadio Doctor Alejandro Pérez de avenida Alem al 1.100 en pleno corazón del barrio Universitario.

No fue un triunfo más. Los tres puntos obtenidos le permiten asegurarse a seis fechas de finalizar la fase regular un lugar en el certamen en 2024, se posicionó en tercer lugar, superando por 3 puntos a Sansinena de General Daniel Cerri, aunque sobre "Los Triperos" tomó ventaja en una hipotética igualdad en puntos al finalizar la fase regular. Ya que el primer criterio de desempate por encima de la diferencia de gol acumulada, son los partidos entre sí,. Los rionegrinos ganaron 3 a 0 como local, mientras que en los dos que jugó como visitante perdió 2 a 1 en la segunda fecha del campeonato y empató 1 a 1 en el marco de la tercera rueda y el fin de semana se volvieron a imponer. Ahora aventaja también a Santamarina de Tandil en 6 unidades y Sol de Mayo de Viedma en 9. Noche soñada, porque además fue el único equipo de todo el torneo que ganó de visitante.

El partido no fue fácil. El local que no tenía otra alternativa que no sea ganar, salió a buscarlo de entrada. A los 3 minutos pudo haber cambiado la historia. El capitán Barez habilitó de gran manera a Alejo Roa -el mejor de los locales en el partido- que le ganó las espaldas a Berra y al re-aparecido Leandro Wagner y entrando al área remató , su remate fue contendido de gran manera por el arquero Crespo que la envió al corner.

Liego las alternativas se volvieron parejas casi llegadas a los arcos. A los 20 minutos el local se queda con uno menos. A la salida de un córner tras una falta en ataque, quedaron enganchados en el piso Wagner y Franco Lefiñir, el volante del local le propinó una patada en el rostro al jugador del elenco rionegrino. Una irresponsabilidad delante del árbitro Brian Ferreyra que le sacó roja directa. Sin discusiones.

Hasta el final Cipolletti se acercó a la valla visitante, una tapada del golero local ante un intento de Dezi tras el pase Funes y un remate de afuera del área que se fue arriba del travesaño fueron las opciones con que contó el equipo de Bonjour.

En el complemento, Santiago Jara reemplazo a un inexpresivo Laureano Doello desde el arranque. Con un jugador menos, "El Chivo" manejó la pelota con Roa y se aproximó cerca de Crespo, pero se repitió en centros que no llegaron nunca a transformase en situaciones de peligro.

El entrenador del conjunto valletano mandó a la cancha a Díaz Borda y posteriormente al roquense Carin Najul, buscando volumen de juego, con las variantes hubo modificaciones tácticas y de posiciones.

Cerca de la media hora, ex el Deportivo Roca y Huracán de Comodoro Rivadavia Najul desde la derecha envió centro, la recibió Santiajo Jara de espaldas al arco que habilitó a Jonatan Palacio, el remate del delantero no pudo ser retenido por Partal y ventaja para Cipolletti. 1 a 0.

Luego los que orienta Pablo Landeiro lo fueron a buscar y solo un remate de Taverna en tiempo de descuento que se fue cerca del palo izquierdo de Crespo fue lo único que generó. Liniers quedó más hundido que nunca en la tabla, le sacaron siete puntos de ventaja, cuando restan jugarse 15, lo que el descenso quedó a la vuelta de la esquina para los de la Liga del Sur del Bahía Blanca.

Gran victoria de Cipolletti, que deberá confirmar todo lo bueno en números que vienen haciendo desde que arrancó la cuarta rueda, donde ganó todos los partidos. El domingo desde las 16 será local en La Visera de Villa Mitre de Bahía Blanca, con quién perdió los cuatro partidos jugados hasta el momento.

El Resto de la fecha

La jornada del miércoles arrancó con la victoria de Sansinena, el equipo de Cerri derrotó por 1 a 0 a Germinal de Rawson, con gol de Leonel Iriarte. En tanto, también de tarde, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi obtuvo tres puntos fundamentales para salvar la categoría al superar 3 a 2 a Sol de Mayo de Viedma, en los de la Liga de Mar del Plata Imanol Henriquez y Leonardo Verón marcaron la ventaja del local y Fernando Valdebenito descontó, de penal, en el cierre del primer tiempo. Apenas comenzado el complemento, Héctor Morales empató para los de la capital de Río Negro y los bonaerenses se llevaron los tres puntos con el tanto agónico de Diego San Julián sobre los 42'.

En El Fortín de Maipú y Necochea, Villa Mitre descontó diferencias con el puntero Olimpo que tuvo fecha libre, al ganar 2 a 0 ante Santamarina de Tandil, con tantos de Gabriel Jara.

Síntesis

Liniers: Lucas Partal; Julián Taverna, Mauro Martínez, Carlos Giménez y Nicolás Benavídez; Joaquín Parra, Franco Lefiñir, Gonzalo Barez, Alejo Roa; Massimo Monti, Mariano Mc Coubrey. DT: Pablo Landeiro.

Cipolletti: Facundo Crespo; Guillermo Funes, Elvis Hernández, Manuel Berra, Leandro Wagner; Luis Dezi, Lucas Argüello, Franco Amarfil, Laureano Doello; Favio Cabral, Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour.

Gol ST 28m. Palacio (C)

Cambios: ST, al inicio, Santiago Jara por Doello (C), 17m Alex Díaz Borda por Funes y Alejo Tabares por Wagner (C), 21m. Gonzalo Gill por Monti (L), 25m. Carin Najul por Cabral (C) y Alexis Bulgarelli por Parra (L), 32m. Julio Acosta por Benavídez (L), y 45m. Ezequiel Rodríguez por Amarfil (C).

Incidencia: PT 20m expulsado Lefiñir (L).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: Doctor Alejandro Pérez, Bahía Blanca.