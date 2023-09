Internaron al "Pato" Fillol por una neumonía bilateral

El ex arquero Ubaldo Matildo “Pato" Fillol, campeón del Mundial de 1978 con la Selección Argentina, que además jugó las Copas del Mundo de 1974 en la ya desaparecida Alemania Federal y en España en 1982, permanece internado en un centro médico privado de la ciudad de Buenos Aires diagnosticado con una neumonía bilateral.

El ex jugador de Quilmes, River Plate, Racing Club de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors y Atlético Madrid, entre otros, lo confirmó a través de su cuenta de Instagram: “Acá estoy nuevamente internado con un cuadro de neumonía bilateral. Me siento fuerte y esperando volver pronto a mi hogar para seguir disfrutando de la vida y cumplir con varios compromisos pactados de antemano” y agregó que "agradezco a las autoridades del Sanatorio Finochietto, al Doctor Capuya y a todo el equipo médico. Abrazo del alma para todos ustedes por los mensajes de apoyo y el cariño de siempre”.

Fuentes del centro de salud le aseguraron a los medios que el “Pato” está evolucionando bien y que su hijo ingresó al nosocomio con el mismo cuadro hace un tiempo. Descartan que la neumonía esté asociada con haber contraído Coronavirus.

Cabe recordar que en agosto de 2021, el ex entrenador de Racing Club y las selecciones juveniles de AFA también contó en redes sociales que estaba internado a causo de la misma patología, pero derivada del contagio de Covid-19: “Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de Capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y, por precaución, se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho”, publicó el exfutbolista en su cuenta personal de Twitter.