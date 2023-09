Maratónico fin de semana de Boxeo en el Alto Valle

Será un fin de semana cargado de boxeo en la zona en el Boris Kocina de Cinco Saltos y el Club Stabile de Centenario. Se llevarán a cabo dos veladas, donde Emmanuel Godoy será el principal atractivo frente a su gente, presentándose en su quinta pelea como profesional. “Motiva pelear en mi ciudad”, dijo uno de los integrantes de la dinastía.

Con dos veladas en dos fines de semana, septiembre viene con mucho boxeo en la zona. El sábado será el plato fuerte en el Club Stabile, ubicado en San Juan Bosco 346. Desde las 18:00, comienzan las peleas amateur donde créditos de Neuquén, Centenario y Catriel dirán presente, muchos de ellos haciendo sus primeras peleas. EL gran final estará a cargo del local Emmanuel “Manu” Godoy, quien viene de 4 presentaciones en el plano rentado. Lo hará ante el Bonaerense Nicolás “Complicado” Falabella en categoría 69 kg (Súper welter)

“Con muchas ganas porque este año no pude meter una pelea. La idea era tener continuidad pero no se dieron las cosas, luego llegó la lesión” dijo Manu, agregando “Ahora volvemos con todas las pilas y buscamos estar afilados. Motiva pelear en la ciudad, sumado a que hace mucho que no peleaba acá, a eso sumar la presentación de muchos de mis alumnos”.

El viernes 8 de Septiembre a partir de las 21:30 HS. En el club Cinco Saltos habrá una gran noche de box amateur, diez peleas con púgiles de Neuquén, Rio Negro y Chubut presentes. El cierre de la velada está a cargo del local Tomás “Chino” Marin, quien está haciendo sus últimas peleas previo al salto al profesionalismo.

El viernes 15 será la tercera, también organizada por los Godoy. Esta será en la EPET n° 8 de Neuquén donde se seguirán viendo los créditos de la zona, tanto en masculino como en el box femenino.