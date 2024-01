Boca: acuerdo por Zenón y ¿llega una promesa europea?

Boca empieza a acelerar pensando en el inicio de la Copa de la Liga y ya tiene asegurado a su segundo refuerzo. Se trata de Kevin Zenón, quien tras varios días de negociación finalmente jugará en el Xeneize. El volante llegará desde Unión a cambio de 3.5 millones de dólares por el 80% de su pase y está previsto que mañana, de no mediar inconvenientes con su revisión médica, se sume a entrenar con el plantel dirigido por Diego Martínez.

En la negociación inicial sonaron los nombres de Aaron Molinas (del gusto de Cristian González, DT de Unión) y Renzo Giampaoli (finalmente fue prestado al fútbol uruguayo), pero el acuerdo fue por otro lado. Boca, además del dinero por Zenón, cederá sin cargo al juvenil Simón Rivero, y le dará al Tatengue un 25% más del pase de Mauro Luna Diale.

uD83DuDDE3 KEVIN ZENÓN, ANTES DE LLEGAR A BOCA: "ES EL SUEÑO QUE TODOS TENEMOS"



En exclusiva para TyC Sports, el futuro jugador del Xeneize palpitó su próximo destino. pic.twitter.com/dqR42dBdrZ — TyC Sports (@TyCSports) January 17, 2024

Por otra parte, en las últimas horas se empezó a hablar del interés de Boca por un prometedor juvenil que no está teniendo la continuidad deseada en su club. Se trata nada menos que de Luka Romero, de 19 años, que está buscando salir a préstamo del Milan y aparentemente ve con buenos ojos un paso por el fútbol argentino en el equipo por el que simpatiza. No obstante, no es fácil para el Xeneize concretar una propuesta convenza al Rossonero de prestarlo.

En las últimas horas se viralizó una foto de un Romero a los 11 años, en 2015, viendo a Boca en la Bombonera. Su abuelo también se expresó al respecto de la chance de llegar al club de La Ribera: "Boca necesita un jugador como Luka. Tiene posibilidades de venir, él ama Argentina y a nosotros nos quedaría más cerca para verlo. La Serie B de Italia está descartada por completo", comentó a DSports.

El volante ofensivo nació en México y se crió en España, pero sus padres son argentinos y él siempre expresó las ganas de representar a Argentina, algo que ya hizo en el Mundial Sub-20 del año pasado. Tras pasos por Mallorca y Lazio, recaló en un Milan donde apenas disputó 5 partidos esta campaña. Juan Román Riquelme se contactó con Romero para hacerle saber que lo de Boca va en serio. ¿Logrará traerlo?