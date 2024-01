Rumbo a París 2024: AFA gestiona la presencia de Messi

En este año, la meta principal de la Selección Argentina es ganar la Copa América en Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni buscará reafirmar su dominio en el continente y consolidar su posición de liderazgo mundial. Esto se debe, en parte, a que Argentina actualmente ostenta los títulos de la Copa de Campeones UEFA-CONMEBOL y la Copa Mundial de la FIFA.

No obstante, si el equipo sub 23 dirigido por Javier Mascherano cumple con las expectativas en el Torneo Preolímpico de Venezuela, se añadirá una nueva prioridad: los Juegos Olímpicos de París 2024. La AFA ya está gestionando la participación de Lionel Messi en este evento. No obstante, para que esto ocurra, hay ciertos aspectos que deben resolverse en los próximos meses y semanas.

¿Cómo podría Messi participar de los Juegos Olímpicos 2024?

En primer lugar, la Selección Argentina Sub-23 busca asegurar uno de los dos cupos que CONMEBOL otorga en el torneo clasificatorio en curso en Valencia, Carabobo. Hasta el momento, la Albiceleste, integrante del Grupo B, empató su primer partido con Perú y se enfrentará a Paraguay este miércoles.

Posteriormente, será crucial que Lionel Messi manifieste su verdadero interés en ocupar una de las plazas designadas para cada equipo en el torneo de fútbol de París 2024 para jugadores mayores de 23 años. Aunque Mascherano mencionó en varias ocasiones que Messi (junto con Ángel Di María) está considerando participar, será necesario confirmar estas intenciones.

Asimismo, el desenlace de la Copa América también incidirá en la disponibilidad de Messi para los Juegos Olímpicos. Si todo va según lo planeado para la Scaloni y su equipo, el último partido de la Copa América está programado para el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En contraste, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos comienza el 24 de julio, apenas dos días antes de la ceremonia de apertura y el inicio de otras disciplinas, que será el 26 de julio.

¿Puede Inter Miami impedir que Lionel Messi participe con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Desde el punto de vista reglamentario, la cesión de Lionel Messi para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 es factible, ya que los clubes solo están obligados a ceder a sus jugadores para fechas o torneos organizados directamente por la FIFA. Aunque los clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Copa de Campeones de la Concacaf no están directamente obligados a liberar a sus jugadores para los Juegos Olímpicos, el Inter Miami, desde la llegada de Messi, mostró disposición para brindarle todas las comodidades necesarias. Incluso, uno de los propietarios del club, Jorge Más, mencionó que no se opondría a una posible cesión al Barcelona si Messi así lo deseara.

Además, en el calendario, durante los Juegos Olímpicos de París 2024 no habrá partidos de la Major League Soccer (que se suspende del 21 de julio al 24 de agosto, coincidiendo con la Copa América pero no con los JJ.OO.) ni de la Copa de Campeones de la Concacaf (que se lleva a cabo del 6 de febrero al 2 de junio). Estos dos frentes son los que el equipo dirigido por Gerardo Martino tiene como objetivos ganar.

En relación con la Leagues Cup, el único torneo que podría verse afectado, se disputará entre el 26 de julio y el 25 de agosto. En caso de que el Inter Miami avance en la competición, Messi podría incorporarse para las instancias finales. Sin embargo, si decide participar en todos los eventos, deberá resignarse a tener vacaciones hasta finales de este año.

¿Cuál es el estado actual de la participación de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Preolímpicos de Venezuela?

La Selección Argentina logró obtener un punto en su enfrentamiento contra Paraguay con un empate 1-1. El próximo miércoles 24 de enero, se enfrentará a Perú en la segunda fecha del Grupo B, con transmisión en vivo por TyC Sports a las 20 horas de Argentina. Luego, Argentina se medirá contra Chile el 30 de enero y contra Uruguay el 2 de febrero. La clasificación al cuadrangular final, que incluye a los dos mejores equipos del Grupo A (Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia), dependerá de la posición en la fase de grupos.

En el cuadrangular final, en formato todos contra todos, se disputarán los dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. La expectativa es alta, y la Selección Argentina buscará asegurar su presencia en el evento olímpico con un desempeño destacado en estas etapas decisivas del torneo.