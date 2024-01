Djokovic perdió y se lesionó, ¿llega al Australian Open?

Inesperadamente, el comienzo de 2024 no fue el mejor para Novak Djokovic. El número 1 del mundo cayó 6-4 y 6-4 en los cuartos de final de la United Cup en Perth, Australia, frente al local Alex de Miñaur. Pero más allá de la caída lo que más preocupa fueron los evidentes signos de dolor del serbio en su muñeca derecha, motivo por el que fue asistido durante el partido y luego del mismo y despiertan dudas sobre si estará en condiciones de disputar el Australian Open.

El primer Grand Slam del año se celebra del 14 al 28 de enero, y Djokovic estará defendiendo el título e intentando hacerse con su undécima corona. Luego de su derrota ante de Miñaur, el serbio se manifestó en conferencia de prensa: "Estaré bien para Australia. (El dolor) tuvo impacto sobre todo con el golpe de derecha y el servicio, aunque no quiero restar mérito a la victoria de De Miñaur, al que quiero felicitar. Yo ya estoy pensando en Melbourne", sostuvo, confiando en poder disputar el Australian Open.

Novak Djokovic uD83CuDDF7uD83CuDDF8 no perdía un partido en Australia uD83CuDDE6uD83CuDDFA desde 2018. Fueron 43 victorias consecutivas para el N°1 del mundo. Hoy, con molestias en su muñeca, cayó vs. Álex de Miñaur: fue doble 6-4 por la United Cup.pic.twitter.com/jraEZA6ly8 — VarskySports (@VarskySports) January 3, 2024

La derrota de hoy de Djokovic pone fin a una tremenda racha del serbio en suelo australiano de nada menos que 43 victorias consecutivas. Su última caída había sido frente al coreano Hyeon Chung, en enero de 2018 en el Australian Open. Antes de su desembarco en el primer Grand Slam del 2024, Nole tiene programada una exhibición benéfica ante a Stefanos Tsitsipas en el Rod Laver Arena en exactamente ocho días.

En la conferencia, Djokovic profundizó un poco más sobre su molestia: "Espero que no sea grave, pero sí, me sucedió en el calentamiento antes del partido. Recibí tratamiento constante antes, durante y después", contó. No obstante, quiso cerrar con un mensaje optimista: “Me lesioné justo antes del Abierto de Australia las últimas dos veces y pude ganar el título en ambas ocasiones”, afirmó el número 1 del ranking ATP, enfatizando que, pese a sus molestias, quiere estar como sea en Australia.