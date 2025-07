Este martes no habrá ingreso tardío en las escuelas de Río Negro

Tras una jornada marcada por temperaturas extremas y suspensiones de clases generalizadas en varias localidades, el Ministerio de Educación de Río Negro informó que este martes el ingreso escolar será normal en toda la provincia, tanto en zonas urbanas como rurales. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, excepto en aquellas escuelas que presenten problemas edilicios derivados de la ola polar, como rotura de cañerías, bombas de agua o congelamiento de tanques.

En localidades como Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, donde se registraron temperaturas inferiores a los -12 °C, muchas instituciones debieron suspender actividades por falta de agua o calefacción. En esos casos, las clases seguirán suspendidas hasta que se resuelvan los inconvenientes, y las supervisiones escolares serán las encargadas de informar a las familias y equipos directivos sobre la situación de cada establecimiento.

Educación aclaró que, si bien se retoma la presencialidad en la mayoría de las escuelas, las inasistencias no serán computadas para aquellos estudiantes cuyas familias decidan no enviarlos por razones climáticas. “Entendemos que hay zonas donde el frío sigue siendo extremo y no todas las familias tienen las mismas condiciones para garantizar el traslado seguro de sus hijos”, señalaron.

La decisión se da un contexto de ola polar persistente, que ya provocó récords históricos de temperatura mínima en el Alto Valle y la Región Sur, y obligó a activar planes de contingencia en varias ciudades.